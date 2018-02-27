«دبي ميراكل غاردن» تدخل «غينيس» للمرة الثالثة

إنجاز عالمي جديد حققته «دبي ميراكل غاردن»، أكبر حديقة زهور طبيعية في العالم، أمس، بدخول موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية مع كشفها الستار عن مجسم من الزهور والنباتات بارتفاع 18 مترًا لإحدى أشهر الشخصيات الكرتونية في العالم وهي شخصية «ميكي ماوس» مع استعداد شركة «والت ديزني العالمية» للاحتفال بالذكرى الـ90 لظهور الشخصية للمرة الأولى.

تعاون

تم تحقيق هذا الإنجاز الجديد كثمرة لعقد الامتياز الموقَّع بين شركة «والت ديزني العالمية» و«دبي ميراكل غاردن» التي قامت بمقتضاه بوضع الأفكار والتصميمات الخاصة بهيكل مجسم الزهور لشخصية ميكي ماوس وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط لأحد شخصيات ديزني العالمية ليحصل من «غينيس» على شهادة أطول مجسّم نباتي «مدعَّم» في العالم.

تم تنفيذ المُجسم بحوالي 100 ألف نبتة وزهرة روعي في اختيارها ملائمة الألوان المميزة لشخصية ميكي ماوس الشهيرة، التي تعد من أبرز الشخصيات الكرتونية وأحبها إلى الأطفال، على مر التاريخ، حيث تم استخدام البتونيا البيضاء والبتونيا الحمراء، والجرانيوم الأحمر والجرانيوم الأبيض، الفيولا الصفراء، الزينيا، المارجولد، الترنثيرا الخضراء.

تطوير

تأتي هذه الخطوة في سياق عملية التطوير المستمرة للحديقة وإمدادها بالعناصر التي تعزز من مكانتها كإحدى مواقع الجذب السياحي المهمة في دبي، بما تتمتع به من مجسمات وتصميمات فريدة أهلت الحديقة لدخول موسوعة الأرقام القياسية مرتين قبل دخولها للمرة الثالثة هذا العام.

شهادة

وقد تسلّم المهندس عبد الناصر رحال، الشريك المؤسس لحديقة دبي ميراكل غاردن، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة سيتي لاند الشركة المسؤولة عن تطوير الحديقة، شهادة أطول مجسم نباتي «مدعَّم» في العالم من اللجنة العالمية لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، لتضاف إلى شهادتي «أكبر حديقة عمودية في العالم» و«أكبر مجسم من الزهور في العالم» عن هيكل الزهور والنباتات المحاكي لطائرة الإمارات إيرباص A380 بالحجم الطبيعي.

وعبّر المهندس عبد الناصر رحال عن سعادته بهذا الإنجاز قائلاً: «نشعر بالسعادة البالغة للعمل مع والت ديزني العالمية لتدشين مجسم تكسوه الزهور والنباتات لـ «ميكي ماوس»، إحدى أشهر الشخصيات الكرتونية وأحبها على مر التاريخ، وستواصل دبي ميراكل جاردن مساعيها لإبهار عشاقها من خلال الابتكار والإبداع عبر تدشين مزيد من شخصيات ديزني المعروفة وكسوتها بالزهور في المستقبل القريب ليكتمل المشهد الجمالي واللوحة الفنية الرائعة».

وجهة سياحية

وأضاف رحال: «يسرنا كذلك حصولنا على شهادة جديدة من موسوعة غينيس للأرقام القياسية وهو ما يؤكد الانطلاقة القوية لعلاقاتنا مع ديزني العالمية، فقد سعت دبي ميراكل غاردن ومنذ تأسيسها لأن تكون جزءًا من المشهد السياحي في دبي مع الإسهام في تعزيز مكانة الإمارة على خريطة السياحة العالمية، لتكون وجهة رائدة للمقيمين والزوار على حد سواء لمشاهدة أجمل أنواع النباتات والزهور، ونحن على ثقة كبيرة أن المبادرة الأخيرة ستعزز مكانة دبي ميراكل جاردن في قلوب المقيمين والزوار وترسيخ مكانة دبي سياحيًا مع توفير مزيد من الخيارات أمام القادمين إليها».

شراكة

وأكد شفيق ناجيا، نائب رئيس أول ومدير عام في شركة والت ديزني، أهمية الشراكة مع دبي ميراكل غاردن وقال: «يعتبر ميكي ماوس أحد أكثر الشخصيات الكرتونية شهرة في العالم والتي تحظى بحب واهتمام الكثيرين، ومن جانبنا فإننا نشعر بالفخر لتدشين هذا العمل الفني الرائع في دبي ميراكل غاردن ليكون حلقة وصل بين المقيمين والسياح في الإمارات وشركة ديزني وشخصياتها المعروفة، ومن جانبنا فإننا نتطلع بشغف لزيارة عشاق شخصيات ديزني من الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط للحديقة في المستقبل».

ميزات

أوضحت إدارة الحديقة أن المُجسم الجديد يزن حوالي 35 طناً وهو مدعم بسبعة أطنان من الحديد المُقوى و50 طنًا من القواعد الإسمنتية المقوّاة بحديد البناء، مشيرة إلى أن الموسم الجديد، واعتباراً من نوفمبر 2018، سيشهد إضافة مزيد من مجسمات الزهور لشخصيات ديزني في إطار التعاون القائم مع الشركة العالمية.

9 صباحا

يُذكر أن حديقة «دبي ميراكل غاردن» ترحب بالزوار طوال أيام الأسبوع وتستقبلهم من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفي عطلة نهاية الأسبوع «الجمعة والسبت» من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 11 مساءً، وتتيح الدخول بالمجان لأصحاب الهمم والأطفال دون سن العامين.