«دبي للتصميم» يطلق معرض «اليوم.. غداً» في شهر الابتكار

بالتزامن مع شهر الابتكار في الإمارات، أطلق «حي دبي للتصميم»، أول من أمس، معرض «اليوم، غداً» الذي يستمر إلى مطلع مارس، لتقديم الابتكارات الإبداعية في مجالات الهندسة المعمارية والتصميم والأزياء والفنون، في «ساحة التصميم» بالحي.

وتأتي هذه الفعاليات، من قبل جهات حكومية عدة، كمركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، ووزارة الطاقة والصناعة، إلى جانب هيئة تنمية. وسيقدم كل قسم من المعرض، مجموعة متنوعة من التقنيات والمنتجات والخبرات الحديثة، والتجارب التفاعلية الغامرة، التي طورها مجتمع «حي دبي للتصميم»، بالتعاون مع شركائه المبدعين.

100 غرفة مبتكرة

وفي إطار فعاليات البرنامج الممتدة على مدار الأسبوع، أطلق كل من «حي دبي للتصميم»، ومركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، مسابقة 100 غرفة مبتكرة، مع دعوة موجهة للمواطنين والمقيمين في الدولة، للمشاركة بصور الغرف التي يرون فيها تجسيداً لمفهوم الابتكار.

وستقوم لجنة تحكيم تضم خبراء في مجال التصميم، بتقييم المشاركات، من حيث مستوى الابتكار، والتقنيات والمواد المستخدمة. وخلال فعاليات معرض «اليوم، غداً» بين 26 فبراير - 1 مارس، يقدم معرض الصور المقام في «حي دبي للتصميم»، أفضل 20 غرفة مبتكرة من بين المشاركات.

ومن ناحية أخرى، يفتتح معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة في دولة الإمارات، فعالية «حيّ الابتكار» في ساحة التصميم، التي تستضيفها الوزارة يومي 27 و28 فبراير، والتي تتميز بعرض متميز للتقنيات ثلاثية الأبعاد، والفنون الإبداعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وجوائز الابتكار لدراسات الحالة الإبداعية، وورشات عمل، مع كلمات لمتحدثين رسميين خلال الفعالية.

مواهب تميز المنطقة

وفي معرض تعليقه على الحدث، قال محمد سعيد الشحي، الرئيس التنفيذي للعمليات في «حي دبي للتصميم»: «في إطار فعاليات شهر الابتكار في دولة الإمارات، يسرنا إطلاق معرض "اليوم، غداً" في حي دبي للتصميم، عبر معرض يسلط الضوء على ابتكارات الهندسة المعمارية والتصميم والأزياء والفن والتكنولوجيا، بالاستفادة من ثروة المواهب الإبداعية التي يزخر بها مجتمعنا».

وأضاف المزروعي: «تسهم هذه المبادرات، في تسليط الضوء على المواهب التي تتميز بها المنطقة، وترسخ مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والإبداع، الذي يعد مقوماً حاسماً لنجاح أي مؤسسة، وعنصراً أساسياً لتطوير الأفكار والخدمات والخبرات العظيمة.

وقد تشرفنا بتعاوننا المتميز مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء في الدولة، لإقامة مسابقة 100 غرفة مبتكرة. كما نتوجه بالشكر الجزيل لوزارة الطاقة والصناعة، على مساهمتها القيّمة في أسبوع برامج الابتكار».

وتشتمل برامج الابتكار على موضوعين رئيسين: بيلد: الذي يعرض أحدث التصاميم والأعمال المعمارية لشركاء «حي دبي للتصميم»، ومنهم: «فيناسي»، «إف.بي.إم.آي»، و«ليجن روزيت» و«ليفينغ ديفاني». وبلاي: بالتعاون مع «ميوتك»، وهي منظمة دولية مكرسة لتشجيع الموسيقى والفنون الرقمية، تقام هذه الفعالية، التي تدمج بين الموسيقى والتكنولوجيا في تجارب الأداء الفني المباشر.

ويشار إلى أن فعاليات برامج «حي دبي للتصميم»، تترافق مع منصة ابتكار يستضيفها «فن روبوتيك»، أول مركز متخصص بالروبوتات يقام في دبي، باعتماد من هيئة المعرفة والتنمية البشرية، التي تسعى إلى تزويد الشباب بالمهارات اللازمة، لتحفيز مستوى تعليمهم، مع التركيز على المجالات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وإظهار إبداعاتهم في هذا الصدد. كما أنشأت شركة «سطوة 3000»، منصات سمعية وبصرية تفاعلية خصيصاً لإقامة هذا الحدث.