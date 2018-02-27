شرطة دبي: سريديفي كابور ماتت غرقاً في حمام غرفتها بعد فقدانها الوعي

‏أكدت القيادة العامة لشرطة دبي أن تقرير الطب الجنائي أظهر أن وفاة الممثلة الهندية سريديفي كابور السبت الماضي عن عمر يناهز 54 عاماً جاءت نتيجة غرقها في حمام غرفتها الفندقية عقب فقدانها الوعي، وأن ملف القضية تم إحالته إلى النيابة العامة في دبي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لما هو مُتبع في مثل هذه الحالات.

بلاغ

وعلمت «البيان» من مصادر مطلعة أن بلاغاً ورد السبت الماضي يفيد بالعثور على الفنانة الهندية سريديفي في بانيو حمام غرفتها بأحد الفنادق التي تقيم فيها في شارع الشيخ زايد في دبي فاقدة الوعي، وعلى الفور انتقلت فرق البحث والتحري والطبيب الشرعي إلى موقع البلاغ وتبين أنها فارقت الحياة وتم نقل الجثة إلى الطب الشرعي في شرطة دبي وتبين أن سبب الوفاة الموت غرقاً في بانيو الحمام نتيجة فقدان الاتزان، وأكدت عائلة ممثلة بوليوود، التي توفيت فجأة أنها لا تزال في حالة صدمة.

وذكرت وسائل إعلام هندية وعالمية أن سانجاي كابور، الشقيق الأصغر لنجمة بوليوود سريديفي قال «توفيت في الفندق نفسه ولم يكن هناك مشكلة في القلب ولم تعان من أي أمراض، وإن الأسرة تنتظر بعد الانتهاء من الأمر نقل الجثمان إلى بومباي في طائرة خاصة.

متابعة

وأفاد القنصل الهندي العام في دبي فيبول أن سفارة الهند في دولة الإمارات تتابع عن كثب الإجراءات القانونية بعد الوفاة وأنه بمجرد الانتهاء من الوفاة، سيتم الانتهاء من الأوراق بسرعة.

وشاركت سريديفي، التي شكل رحيلها صدمة لمحبيها في عالمنا، في عدد من الأفلام بلغات مختلفة من بينها التاميل والتيلوجو والمالايالامية والكانادا قبل أن تظهر في بوليوود عام 1978، وانقطعت لمدة 15 عاماً عن التمثيل منذ عام 1997، قبل أن تعود إلى الساحة مجدداً في الفيلم الكوميدي الدرامي «انجليش فينجليش» في عام 2012، وفي عام 2013، حصلت سريديفي على وسام بادما شري، رابع أعلى جائزة مدنية تكريمية في الهند.

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