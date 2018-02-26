بالفيديو.. هدية حفل الزفاف تقتل عريسا في الهند

تحول حفل زفاف عائلة هندية إلى مأتم بعد مقتل العريس وجدته وإصابة العروس بإصابات خطيرة على إثر انفجار طرد تم إرساله كهدية للعروسين.

وقال مسؤولون في شرطة ولاية أوديشا الهندية ، إن طردا أُرسل كهدية زواج لعروسين تزوجا حديثا في منطقة "بولانغير" بالولاية، انفجر حال فتحه، وفقا لما تداولته وسائل إعلام هندية.

وبحسب "فرانس برس"، بعد حفل الزفاف، الذي استمر حتى الساعات الأولى من الصباح، اصطحب العريس "ريما ساهو" عروسه "سوميا سكار" إلى عش الزوجية، وهناك جلست الجدة إلى جوار حفيدها، ودار نقاش بينهما حول الهدايا التي حملها الأصدقاء في حفل الزفاف، ورغم وصايا العريس بإرجاء فحص الهدايا لوقت آخر، إلا أن الجدة العجوز أصرت على موقفها.

وتسبب الانفجار، الذي وقع الجمعة الماضي، في إصابة العروسين وجدة العريس، وبعد نقلهم إلى المستشفى توفي العريس وجدته، بينما تعالج العروس في المستشفى من إصابات خطيرة.

وأضاف مسؤولو الشرطة إنه لم يُعرف بعد من أرسل الطرد، مضيفين أن تحقيقا فتح في الحادث.