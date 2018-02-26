ملتقى العرب للابتكار في دبي يرسم خارطة المستقبل

تنطلق اليوم فعاليات ملتقى العرب للابتكار، بتنظيم مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المؤسسة، حيث يجتمع تحت سقف مظلته في مركز دبي التجاري العالمي، مبدعون من الشرق الأوسط، لاستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات التكنولوجية المستقبلية العالمية التي سترسم خارطة قطاعات الطاقة والبيئة والمال والأعمال والرعاية الصحية، والطب والعلوم والتكنولوجيا، وذلك إلى جانب جلسات نوعية بمشاركة 37 متحدثاً، تستشرف مستقبل الابتكار في جميع القطاعات، وتستمر حتى 28 فبراير الجاري.

أبرز المشاركين

ومن أبرز الشخصيات المشاركة في الحدث العالمي جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وأحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي، والدكتور أحمد النصيرات مُنسق عام برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، وخليل حداد مدير إدارة الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، وأميرة حداد محلل أول استراتيجية الأعمال، وجابور جورج بورت مؤلف كتاب (slingshot)، وداريا تاتاج الرئيس التنفيذي لتاتاج للابتكار، والتي ستقدم جلسة بعنوان «العبرة السياسية لنموذج النمو الحديث»، بينما تدور جلستا كل من غانم الفلاسي نائب الرئيس الأول للابتكار لواحة دبي للسيليكون، وحسام جمعة مدير إدارة الإجراءات والتصميم المؤسسي وقائد فريق الابتكار في جمارك دبي، حول الابتكار في الحكومات الذكية.

مستقبل الطاقة

يشارك في الملتقى أيضاً جايمي أندرسون، أحد أبرز 25 مفكراً عالمياً في مجال إدارة الأعمال في العالم، والذي سيتحدث عن الابتكار في القيادة ومستقبل الطاقة، ولاري سيبرت رئيس ومؤسس «كيلو وات»، والذي سيطرح حلولاً نموذجية ومثالية لاحتياجات الطاقة العالمية.

الرعاية الصحية

أما في مجال الابتكار في الرعاية الصحية، فسيكون زوار وضيوف ملتقى العرب للابتكار، على موعد مع جلسة مثيرة لجويل روبرتسون، المدير التنفيذي لشركة «روبرتسون هيلث»، عنوانها «الذكاء الصناعي: كيف يُحدث ثورة في الرعاية الصحية؟»، تتبعها جلسة أخرى لموهيت صجار المدير العام لـ«سي آي أو نتورك»، بعنوان «مستقبل التحولات في مجال الرعاية الصحية».

الخيال والابتكار

ويقدم جابور جورج بورت، مؤلف كتاب (slingshot)، جلسة بعنوان «كيفية الاستفادة من الطرق المختصرة نحو الابتكار»، بينما تسافر لمى شهاب الدين، بالحضور إلى عالم آخر عبر جلستها «الابتكار عن طريق الخيال».

وفي مجال الابتكار في وسائل النقل، تناقش فايث بوبكورن، رائدة ومتحدثة عالمية في علوم المستقبل، مستقبل وسائل النقل: النقل في 2028، ويتناول عمر حتاملة، المدير التنفيذي للابتكار في «ناسا العالمية»، الابتكار من خلال علم الصواريخ، أما كريستال ورثوم مدير تسويق «فورد» فسيشارك زوار الملتقى نظرة جديدة على مجال صناعة السيارات.

خدمات مالية

وفي محور الابتكار في الخدمات المالية، يطرح برادلي هول، الرئيس والمدير التنفيذي لـ«آيكون كابيتال» خفايا مهمة خلال جلسة عنوانها «من العملة البابلية إلى السبائك الذهبية إلى العملة الافتراضية»، ويقدم ثيري ساندرز، المدير التنفيذي لـ«سامبورنا ورساها» جلسة بعنوان «مستقبل الخدمات المالية»، وإيفانز منيوكي من بنك الإمارات دبي الوطني، جلسة بعنوان «الابتكار في الخدمات المالية».

تكنولوجيا

وفي محور الابتكار في التكنولوجيا، تقدم رانيا رستم، الرئيس التنفيذي للابتكار في «جنرال إلكترك» جلسة عنوانها «مستقبل العمل: تعرف إلى المصانع المصغرة»، بينما تشارك شركة اتصالات وستيفن كوكس، نائب رئيس «اوراكل» بجلسة حول الابتكار في التكنولوجيا.

7 اتجاهات

يكشف مارك ديشامب، شريك إداري لـ «دريك ستارز بارتنرز» عن سبعة اتجاهات للتكنولوجيا ستعيد تشكيل العالم وتكوين روَّاد الأعمال، وأخيراً تقدم ماريتا متسشين، نائب الرئيس الأول للاستثمارات الاستراتيجية والمدير التنفيذي لمعهد «ساب للتدريب والتطوير» جلسة عنوانها «التفكير بلا حدود من خلال منهجيات الابتكار».

120

يستقطب معرض الملتقى مشاركة أكثر من 120 شركة عالمية وعربية ومحلية لاستعراض ابتكاراتهم واختراعاتهم للزوار، حيث سيتم عرض ابتكارات من مختلف القطاعات إلى جانب ابتكارات كل من جمارك دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وغرفة دبي وكليات التقنية العليا وبنك الإمارات دبي الوطني.