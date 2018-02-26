مكافأة سخية بالملايين لمن يعثر على "الغواصة المفقودة"

أطلق أقارب طاقم الغواصة الأرجنتينية المفقودة في جنوب المحيط الأطلسي منذ نوفمبر الفائت، حملة لتمويل جهود بحث أكثر تطورا عن الغواصة الحربية المنكوبة، في حين خصصت الحكومة الأرجنتينية مكافأة سخية لمن يساعد في ذلك.

وحسب فرانس برس، تم تأسيس حملة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعليق مناقصة للتوصل لأفضل عرض للبحث عن الغواصة "آرا سان خوان".

وخصصت الحكومة الأرجنتينية مكافأة قدرها 5 ملايين يورو "لمن يوفر معلومات وبيانات ذات جدوى" تساعد في التوصل لموقع الغواصة وطاقمها المكون من 44 شخصا.

وقالت أسر الضحايا في دعوتهم الإلكترونية لجمع تبرعات بالعملة المحلية والأجنبية "نحن نبحث عن الحقيقة ويمكنكم الالتحاق بنا. نحن نجمع أموالا لتأجير سفن مزودة بأحدث التقنيات".

وفقدت الغواصة في المحيط الأطلسي في 15 نوفمبر 2017 وشاركت نحو 24 دولة في البحث عنها.

ويعتقد الخبراء أن الغواصة غرقت على بعد نحو 450 كيلومترا عن سواحل باتاغونيا بعد ساعات على إبلاغها قيادة البحرية عن تسرب مياه وبداية حريق وخلل في نظام البطاريات التي تدفع الغواصة العاملة بواسطة محركات ديزل.

ولا يزال تحقيق البحرية الأرجنتينية في أسباب الحادث مفتوحا.

ودعا ذوو الضحايا، الذين التقوا الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري في 7 فبراير، لتوسيع نطاق البحث وزيادة التمويل الحكومي لجهود البحث.