"كايلي جينر" تتسبب في خسائر بـ 1.5 مليار دولار لـ "سنابشات"

تسببت النجمة الامريكية الشابة كايلي جينر؛ الأخت الشقيقة لنجمة تلفزيون الواقع كيم كركيشيان والمعروفة بتطويرها لعلامة مواد التجميل، في خسارة تطبيق "سنابشات" ما قيمته 1.5 مليار دولار من قيمته السوقية.

فبعد إطلاق "سنابشات" تحديثاً لتطبيقها، علقت كايلي جينر على حسابها في تويتر، قائلة: لن يفتح أي شخص "سنابشات" بعد الآن. إنه أمر محزن".

وعلى الرغم من استدراكها لازدرائها لـ "سنابشات" في نسخته الحديثة في تغريدة لاحقة، بقولها "حبي لـ "سنابشات" سيبقى على الدوام كونه حبي الأول"، إلى أن كثيراً من وسائل الاعلام ربطت فيما بعد بين تغريدتها القادحة وفقدان "سنابشات" 6% من قيمتها في بورصة نيويوك، أي حوالي 1.5 مليار دولار تقريباً، حسب ما أكدته "بلومبورج".