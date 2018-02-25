حمد الشرقي: الإمارات محطة فنية وحاضنة للمبدعين

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أن الإمارات باتت محطة فنية مهمة، وحاضنة للمبدعين والفنانين من مختلف أنحاء العالم، لما تحتويه الدولة من مهرجانات وتجارب فنية متميزة، عززت مكانتها كوجهة مفضلة على الخريطة الثقافية الدولية، وكرست حضورها الإنساني. جاء ذلك، خلال افتتاحه مساء أمس، في مسرح الكورنيش الكبير على شاطئ الفجيرة، فعاليات مهرجان الفجيرة الدولي للفنون في دورته الثانية، الذي تنظمه هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، تحت رعاية سموه خلال الفترة من 24 فبراير حتى 5 مارس المقبل، بمشاركة أكثر من 800 فنان وضيف يمثلون نحو 70 دولة عربية وأجنبية.

وأضاف صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي أن إمارة الفجيرة أصبحت منارة للفن تنبض بالحياة، من خلال تنظيمها الكثير من المهرجانات التي تقدّم سلسلة من العروض الفنية المسرحية والموسيقية القادمة من مختلف أنحاء العالم، التي شكّلت بدورها مصدراً ملهماً للمهتمين بالشأن الفني، وأسهم مهرجان الفجيرة في تثبيت مكانته بين أرقى المهرجانات الفنية العالمية.

وأشاد سموه بالجهود التي بُذلت من أجل انطلاقة مهرجان الفجيرة الدولي للفنون في نسخته الثانية، متمنياً لضيوف المهرجان وللمشاركين فيه النجاح في عروضهم الفنية وطيب الإقامة في إمارة الفجيرة.

وشهد حفل الافتتاح سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام رئيس اللجنة العليا للمهرجان، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغيير المناخي والبيئة، ومعالي زكي نسيبة، وزير دولة، وعلي بن تميم، المدير العام لشركة أبوظبي للإعلام، وعدد من كبار المسؤولين، وممثلون عن وزارات الثقافة من عدد من الدول العربية، وضيوف المهرجان.

لطفي بوشناق خلال لقاء صحفي في المهرجان

بصمة فارقة

وكان محمد سعيد الضنحاني، نائب رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام المشرف العام على المهرجان، ألقى كلمة باسم الهيئة والمهرجا،ن رحب فيها بالحضور، وقال: «اليوم، تطلق إمارة الجبل والبحر الدورة الثانية من مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، وبفضل القيادة الرشيدة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، والدعم الكبير والمتواصلِ لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، وبمتابعة دؤوبة من الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام رئيس اللجنة العليا، سيوفر المهرجان في دورته الجديدة حالة احتفالية فنية فريدة، حيث استطاع الخروج بمنتج فني راقٍ ومتنوع يحاكي مهرجانات الفنون الدولية، ويشغل دوراً لافتاً في الحراك الثقافي العالمي».

وأشار الضنحاني إلى أن دورة هذا العام من المهرجانِ تكتسي أهميةً خاصةً، لكونها تترافقُ مع «عام زايد»، وفي هذه المناسبة سيخصِّص المهرجان عدداً من فعالياته الفنية لإحياء ذكرى المغفور له الشيخ زايد، رحمه الله، والاحتفال بقيَمِه الإنسانية، عبر برنامج فني خاص.

كما ألقى معالي زكي نسيبة، وزير دولة، كلمة رحّب فيها بالحضور على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً في إمارة الفجيرة، هذه الإمارة التي نجحت على مر السنين في أداء دور محوري أسهم في تعزيز سمعة ومكانة إماراتنا الحبيبة، تحت قيادة حكيمة، أولت اهتماماً كبيراً في دفع الحراك الثقافي وإثراء المجتمع بمبادرات وفعاليات نوعية. وأضاف نسيبة: «لقد نجح مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، الذي انطلق عام 2003 باسم مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما، في وضع بصمة فارقة على صعيد المسرحين المحلي والدولي، ومنذ ذلك الحين تطور المهرجان ليكون قبة فنية تضم تحتها مختلف أصناف الفنون وحاضنة للمبدعين».

ووجّه التهنئة إلى الهيئة الدولية للمسرح التابعة لمنظمة اليونسكو، برئاسة محمد سيف الأفخم، أول رئيس عربي للهيئة الدولية للمسرح منذ تأسيسها، بمناسبة مرور سبعين عاماً على إنشائها، وعلى الجهود المبذولة في تعزيز السلام والتفاهم المتبادل بين الثقافات، من خلال الفنون الأدائية، وتشجيع مختلف أشكال التعبير الثقافي، بغض النظر عن العمر أو الجنس أو العقيدة أو العِرق، والتبادل الدولي، والتعاون وتدريب المواهب الشابة.

وبمناسبة مرور (70) عاماً على إنشاء الهيئة الدولية للمسرح، وإطلاق النسخة العربية من موقع الهيئة الدولية للمسرح (ITI) اليونسكو، قال المهندس سيف الأفخم، مدير الهيئة الدولية للمسرح: «من إمارة الفجيرة، ونحن نعايش فرحة الافتتاح بمهرجان الفجيرة الدولي للفنون، نعلن عن انطلاق احتفالات الهيئة العالمية للمسرح بمرور سبعين عاماً على تأسيسها التي نؤكد دورها خلال تلك الفترة في التعريف بالثقافة والفنون العالمية».

وتقدّم الأفخم بجزيل الشكر والعرفان لصاحب السمو حاكم الفجيرة، وولي عهده، وللشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، على الدعم اللامحدود الذي قدمته إمارة الفجيرة لبرامج وأنشطة الهيئة الدولية للمسرح.

أوبريت

شهد الحضور أوبريت «الفجيرة تجمعنا» الذي يتضمن مجموعة من القصائد الوطنية للشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والدكتور محمد عبد الله سعيد الحمودي، والعرض عن فكرة لمحمد سعيد الضنحاني، وألحان الفنان الأردني وليد الهشيم، وسيناريو وإخراج الفنان السوري ماهر الصليبي، بمشاركة نجوم الغناء الفنان الإماراتي حسين الجسمي، والفنانة المصرية أنغام، والفنان التونسي لطفي بوشناق، إضافة إلى نجم المسرح الإماراتي عبد الله مسعود.