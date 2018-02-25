الكتبي ثالثاً في «يولة فزاع» والحبسي والأحبابي إلى النهائي

في الحلقة الثانية عشرة من برنامج «الميدان»، التي أقيمت في القرية العالمية بدبي، أول من أمس، كسب اليويل سعيد محمد هويدن الكتبي، المركز الثالث في بطولة فزاع لليولة، كما تم خلال الحلقة، تقديم العرض الأخير، والمنافسة الحاسمة بين كل من مطر علي الحبسي وحمدان بن مصلح الأحبابي، اللذين سيتنافسان في المشهد النهائي للفوز بكأس فزاع الذهبي هذا الموسم، حيث سيتم الكشف عن هوية البطل يوم 9 مارس المقبل.

وكعادته، انطلق البرنامج بلحظات الترقب والانتظار لمعرفة هوية الفائز بالمركز الثالث، حيث كشف المقدم مسلم المعمري، عن حصول سعيد محمد هويدن الكتبي، على هذا المركز، الذي توج من خلاله جهوده بالوصول إلى المرحلة النهائية للبطولة، وذلك بعد تفوقه بالتصويت على منافسه اليويل سعيد علي الكعبي.

وانطلق العرض الأهم في المشهد الختامي، الذي حاول من خلاله المتسابقان، حمدان بن مصلح الأحبابي ومطر علي الحبسي، تقديم أفضل ما يمتلكان من مهارات ودقة، من أجل كسب تأييد الجماهير، وبالتالي تصويته.

وصعد حمدان بن مصلح الأحبابي برقم التصويت 11، أولاً على خشبة المسرح، وأدى عرضه بكل ثقة، وقام بالدوران بالسلاح والمشية بكل مهارة وحرفية، وأكمل عرضه مؤدياً محاولاته بالفر بنجاح.

وصعد ثانياً على خشبة المسرح، اليويل مطر علي الحبسي برقم التصويت 7، والذي ألهب حماس الجماهير، بتأديته اليولة مستخدماً سلاحين بنفس الوقت، حيث قدم العرض بكل مهارة وثقة بالنفس في المشية والدوران.

الجماهير تختار سعيد الكتبي في المركز الثالث من بطولة فزاع لليولة

إيقاع «الميدان»

قدم الفنان محمد المزروعي، أغنية جديدة، أطلقها خصيصاً في هذه الحلقة، حملت عنوان «الياس»، من كلمات وألحان سعيد الكعبي، إلى جانب أغنية ثانية بعنوان «تثنت»، من كلمات معالي علي بن سالم الكعبي، وألحان سعيد الكعبي، حيث أطرب الجماهير الحاضرة، التي تفاعلت مع الكلمات والإيقاع والصوت الطروب.

وعبّر محمد المزروعي، عن فخره بالمشاركة في برنامج الميدان، كما أبدع الشاعر حميد بن صروخ الدرعي في مشاركته الأولى في برنامج الميدان، حيث قدم قصيدتين، الأولى مهداة إلى شهداء الوطن الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم الغالية، وهي بعنوان «عناوين الأبطال»، والثانية مهداة إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وهي بعنوان «السيرة العطرة».

مواهب صاعدة

قالت سعاد إبراهيم دوريش مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث إن العرض الذي شهده مسرح «الميدان» في الحلقة التي تسبق النهائي لتحديد هوية فارس الميدان، تعكس قوة النسخة الحالية، التي تقاربت فيها المستويات بشكل كبير، وقدمت مواهب صاعدة.