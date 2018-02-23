الإمارات تحتفي بيوم الكويت الوطني

في إطار مشاركة دولة الكويت الشقيقة احتفالاتها بيومها الوطني، الذي يصادف الخامس والعشرين من فبراير من كل عام، في مناسبة تعكس عمق العلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت على المستويين الرسمي والشعبي، احتفلت مطارات دبي ومطار الشارقة الدولي بالمناسبة.

وقام أعضاء فريق الهوية الوطنية في مطارات دبي (هويتي)، باستقبال وتوزيع الورود والحلوى والضيافة العربية والأعلام الكويتية، على الزوار الكويتيين القادمين إلى دبي لقضاء إجازاتهم في ربوع الإمارات. وقامت بعض سيارات الإطفاء في مطار دبي، برش المياه على طائرة الخطوط الكويتية عقب وصولها إلى مطار دبي، ترحيباً بها وبالزوار الذين على متنها.

تقدم أحمد الخياط نائب الرئيس- وحدة برامج التميز والشراكات الحكومية التابعة لإدارة الشؤون المؤسسية في مطارات دبي –نيابة عن أعضاء الفريق بأطيب الأمنيات إلى دولة الكويت الشقيقة بهذه المناسبة العزيزة، راجياً لها دوام الازدهار وإلى شعبها العزيز موفور الرخاء والمضي قدماًعلى طريق تحقيق تطلعاته المستقبلية.

هدايا في استقبال الزوار الكويتيين في مطار الشارقة | من المصدر

ويضم فريق هويتي ممثلين عن مطارات دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي والإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي وجمارك دبي وهيئة دبي للطيران المدني. . كذلك شارك مطار الشارقة الدولي المسافرين الكويتيين يوم أمس احتفالاتهم باليوم الوطني السابع والخمسين، الذي يصادف الخامس والعشرين من فبراير الجاري، حيث قام موظفو المطار باستقبال المسافرين القادمين من دولة الكويت بالهدايا التذكارية، تجسيداً لعمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الإماراتي والكويتي.

وتقدم علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، بأطيب الأمنيات إلى دولة الكويت الشقيقة بهذه المناسبة العزيزة، متمنياً لها دوام التطور والازدهار وإلى شعبها الكريم موفور الرخاء. وقال: إنها مناسبة وطنية عزيزة على قلوبنا، ومظاهر الحفاوة في استقبالنا للإخوة الكويتيين نابعة من العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.