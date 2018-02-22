"أفعى النمر" تثير الذعر في شوارع ملبورن

تسبب ثعبان من أفاعي النمر ،وهي من الأنواع الأكثر فتكا في العالم، في حالة شلل لشارع بوسط مدينة ملبورن منتصف نهار اليوم الخميس.

ورصد بعض المشاة الأفعى في مزراب بالقرب من زاوية شارع "سبنسر آند كولينز" أمام محطة القطار النشطة "ساوثرن كروس".

وطوقت الشرطة جزءا من المنطقة حتى وصول أحد صائدي الأفاعي.

وتمكن باري جولدسميث ،وهو صائد ثعابين متخصص، من محاصرة الأفعى ، وقال للصحفيين إنه ليس من المعتاد رؤية أفعى النمر في وسط ملبورن.

وقال جولدسميث إنه من المعتقد أن يكون الثعبان قد زحف إلى المزراب عندما وجد نفسه على الطريق بعد أن وصل إلى المدينة.

وأضاف أنه من المحتمل أن يكون الثعبان قد انجذب للعدد الكبير من الفئران والجرذان الموجودة في المدينة.

وأعيد فتح الطريق بعد غلقه لمدة ساعة.

وقال جولدسميث :"إنه (الثعبان) مصاب - سوف نرى ما إذا كان بإمكاننا أخذه للأطباء البيطريين وعلاجه".

يشار إلى أن أفاعي النمر هي واحدة من الثعابين الأكثر سمية في العالم ، وتوجد في الغالب في البيئات الرطبة .

ويوجد في استراليا عدد من الثعابين الأكثر فتكا في العالم . وقد تم تسجيل حالتي وفاة بالفعل جراء لدغ الثعابين هذا العام ، من بينهما وفاة امرأة في أواخر فترة الحمل في بلدة منعزلة بولاية أستراليا الغربية في وقت سابق هذا الشهر.