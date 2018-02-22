أطباء يستأصلون أكبر ورم بالمخ في العالم

قام الأطباء بمستشفى في مدينة مومباي الهندية باستئصال ورم بالمخ وزنه 1.87 كيلوجرام من رجل يبلغ من العمر 31 عاما، حيث قالوا إنه أكبر ورم في العالم.

وقد جرت العملية الجراحية، التي استمرت سبع ساعات، في 14 فبراير الجاري في مستشفى ناير.

وقال الأطباء لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) اليوم الخميس إنه تم الإعلان عن أنباء العملية بعدما تأكدت المستشفى من نجاحها بعد شفاء المريض سانتلال بال.

وقال كبير الجراحين سريكانث بالاسوبرامانيمام، الذي كان جزءا من فريق الأطباء، هاتفيا من مومباي" الورم كان كبيرا للغاية، بدا أنه مثل رأس أخرى فوق رأس المريض".

وأضاف " الجراحة كانت تمثل تحديا بسبب حجم الورم، بالإضافة لوجود شرايين كبيرة داخل الورم".

وأوضح " لقد تفحصنا السجلات التي أفادت بأن أكبر ورم في المخ في العالم في السابق كان يزن 1.4 كيلوجرام، وتم استئصاله أيضا في مومباي".

وتسبب الورم في فقدان بال لنظره بالإضافة لإصابته بفقر الدم. وقال الأطباء إنه سوف يستعيد نظره وصحته تدريجيا.

أصيب بال، البائع في أحد المتاجر، بالورم منذ ثلاثة أعوام. ورفض ثلاث مستشفيات استقباله بعدما قالت إنه يتعذر إجراء جراحة لإزالة الورم.