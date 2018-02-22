«أنت أونلاين» 3 مواسم من النجاح الجماهيري

أعلن تلفزيون دبي عن إطلاق الموسم الرابع من برنامج «أنت أونلاين»، بعد النجاح الجماهيري، الذي حققته المواسم الثلاثة السابقة من خلال أرقام المتابعات، والنتائج التي حققها على شبكات التواصل الاجتماعي وحسابات المؤسسة الرقمية على مختلف المنصات الرقمية والذكية.

وكشفت إدارة القناة التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، عن قرار إنتاج مواسم جديدة من هذه النوعية من البرامج الناجحة، في الوقت الذي أظهرت الأرقام والنتائج التي حققها البرنامج كإضافة نوعية إلى الإعلام العربي والمحلي في ظل التطوير والتجديد والاستفادة من أحدث التقنيات في عالم الإنترنت والاتصال.

أرقام قياسية

وقد تابع الجمهور مع وسام بريدي، حلقات البرنامج الحواري الجدلي، الذي اختص بقياس نسبة الرأي العام للمشاهير والنجوم في وسائل التواصل الاجتماع من خلال طرح الأسئلة وإظهار النتائج المتعلقة باسم ونشاط الضيف وآراء الناس به وعرض النتائج على الشاشة ليتسنى للضيف التعليق عليها، في الوقت الذي أشارت الأرقام إلى تحقيق برنامج «أنت أونلاين» في موسمه الثالث أرقاماً قياسية.

حيث ظهر وسم البرنامج الرسمي في 2400 تغريدة ومنشور بعدد مشاهدات بلغ 424 مليون مشاهدة، بعد أن حققت هذه التغريدات عدد تفاعلات فاق 315 ألفاً، كما قفز عدد متابعي حسابات البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي من 2800 إلى 6900 متابع على «تويتر»، ومن 159 ألفاً إلى 253 ألف متابع على «فيسبوك»، أما على «انستغرام».

فقد زاد عدد المتابعين من 7600 إلى 11000 متابع، فيما بلغ عدد مشاهدات حلقات الموسم الثالث 40 ألف مشاهدة على منصة «أوان»، فيما زار الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج 22350 زائراً، فيما حصدت حلقات البرنامج على موقع «يوتيوب» 425 ألف مشاهدة حتى الآن والأرقام في ازدياد.

رامي عياش

وشارك عدد من المشاهير ونجوم التواصل الاجتماعي من البرنامج وهم: أحمد البايض، هشام الهويش، زهرة عرفات، جوزيف عطية، زافين قيومجيان، نور غندور، محمد سالم، محمد عساف، يعقوب عبد الله، شريف فايد، فاطمة المؤمن، بشاير الشيباني، عبد العزيز بن باز وغيرهم.

في الوقت الذي استضافت أولى حلقات الموسم الرابع والتي بثت مساء أول من أمس، على شاشة تلفزيون دبي النجم اللبناني رامي عياش، عبر من خلالها عن ندمه لكتابة تغريدة رداً على فارس كرم. مصرحاً أنه يتوقف أحياناً لمدة أسبوع عن استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، متحدثاً في الوقت نفسه عن حلمه بنجاح جمعيته «عياش الطفولة في العالم العربي» .

قائلاً إنه لا يحب فكرة برامج الهواة للأطفال، كما تحدث بلباقة عن علاقته بوسائل التواصل الاجتماعي، كما توقف عند أغانيه القديمة والديتو الذي قدمه مع مايا دياب وهيفاء وهبي.

كذلك علاقته بابنه «آرام» وزوجته، في في الوقت الذي فاجأ وسام النجم اللبناني بلقاء تلفزيوني مصور أجراه عياش مع تلفزيون دبي في العام 1996، تمت من خلالها مقارنة مجموعة من اجاباته السابقة مع أجوبته الحالية عن نفس الأسئلة، هذا بالإضافة إلى الكثير من الأسرار والتفاصيل التي تابعها الجمهور في أولى حلقات الموسم الجديد على شاشة تلفزيون دبي.

بث

يبث برنامج «أنت أونلاين» من تقديم وسام بريدي وإخراج باسم كريستو، مساء كل ثلاثاء، بعد موجز أخبار العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، الساعة: 06:05 بتوقيت غرينتش، والإعادة الأربعاء الساعة: 13:00، وصباح الأحد الساعة: 01:00 بتوقيت الإمارات.