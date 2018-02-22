مصر .. العثور على "عقرب" في طبق فول بمدينة طالبات

واقعة غريبة جرت أحداثها بالمدينة الجامعية للطالبات في مدينة أسيوط جنوب مصر.

إذ اكتشفت طالبات بالمدينة المذكورة (سكن طلابي) عقربا في طبق فول ضمن وجبة العشاء التي تم صرفها لهن، وعلى الفور تقدمن بشكوى لإدارة الجامعة للتحقيق، فيما تم إخضاعهن للكشف الطبي.

وبشأن التفاصيل، نقلت وسائل إعلام محلية بينها "الأهرام"، عن إحدى الطالبات قولها، إنه بعد استلام وجبة العشاء، الثلاثاء، وأثناء التجهيز لتناول وجبة الفول عثرت إحدى الطالبات على عقرب في طبق الفول المطهي.

وأجرى رئيس الجامعة أحمد عبده جعيص اليوم الأربعاء، جولة تفقدية داخل المدينة الجامعية، للاطمئنان إلى سلامة الأغذية المعدة للتوزيع على الطالبات.

وأشار أن الجامعة أحالت الواقعة إلى التحقيق للتأكد من صحة الواقعة وملابساتها، مع تطبيق الجزاء القانوني المناسب في حال ثبوت أي إهمال أو تقصير.

وقال عرفة أبو العلا مدير عام المدن الجامعية، في تصريحات صحفية، إنه تم إيقاف صرف وجبة "الفول" اليوم، واستبدالها بإحدى الوجبات الأخرى، حتى انتهاء التحقيقات القانونية.

وتقدم المدن الجامعية التي يقطن فيها الطلاب والطالبات المغتربون، في مختلف أنحاء البلاد، السكن بالإضافة إلى 3 وجبات يومية تحت إشراف إدارة الجامعة.