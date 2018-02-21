طائرة تعود بعد إقلاعها .. بسبب نقص مياه الشرب

عادت طائرة تابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية للطيران، إلى مطار فرانكفورت، بسبب ظهور مشكلة فنية، بعد إقلاعها اليوم الاربعاء متجهة إلى نيويورك.

وأوضح متحدث باسم أكبر شركة طيران ألمانية أن عودة الطائرة جاءت بسبب " وجود مشكلة في الإمداد بمياه الشرب على متن الطائرة".

كانت الطائرة الجامبو أقلعت قبل ظهر اليوم، وذلك قبل أن يتبين عدم وجود مخزون من مياه الشرب للركاب الـ319 الموجودين على متنها، وأشار المتحدث إلى عدم وجود مياه في قاعات الحمام.

ولفت المتحدث إلى أن الطائرة عادت مرورا بايرلندا إلى فرانكفورت ظهر اليوم.

وطلبت الشركة إلى المسافرين ركوب طائرة بديلة.