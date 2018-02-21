بينيديتي و«أوركسترا التنوير» تحييان أمسية افتتاح مهرجان أبوظبي

بحضور معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح، وراعي مهرجان أبوظبي، أحيت نيكولا بينيديتي، إحدى أشهر عازفات الكمان في العصر الحديث، مساء أمس في قصر الإمارات الحفل الموسيقي الأول المدرج على قائمة الأمسيات الرئيسية للدورة الخامسة عشرة من مهرجان أبوظبي 2018.

وانضمت بينيديتي إلى فرقة أوركسترا عصر التنوير، إحدى أهم فرق الأوركسترا في المملكة المتحدة، التي قدمت سيمفونية بيتهوفن الرابعة وكونشيرتو الكمان لبيتهوفن على سلم «دي ميجور» الافتتاحية رقم 61، والتي لعبت خلالها «نيكولا بينيديتي» دوري العازف وقائد الأوركسترا في آنٍ واحد.

تركيز

وأكّدت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، على أنّ التزام مهرجان أبوظبي بإثراء الرؤية الثقافية لأبوظبي تتم ترجمته من خلال التركيز على الأعمال الفنية العريقة، واحتضان الإرث الموسيقي العربي والعالمي، عبر مبادرات عديدة بينها «بيت الفارابي» و«منبر التأليف والإبداع الموسيقي» وغيرها، وصولاً إلى أمسيات الموسيقى الكلاسيكية كعنصر رئيسي من عناصر الفن الرائع الذي يقدّمه المهرجان لجمهوره في الإمارات والعالم.

عروض واحتفاءً بالهند، الدولة ضيف الشرف لهذا العام، يقدم مهرجان أبوظبي ثلاثة عروض لمجموعة من أشهر الفنانين والفرق الاستعراضية الهندية .

ويتضمن البرنامج عدداً من العروض، من بينها حفل أوركسترا أكاديمية سانتا تشيتشيليا الوطنية - روما بقيادة السير أنطونيو بابانو مساء يومي 11 و12 مارس، وحفل المؤلف الموسيقي الإماراتي إيهاب درويش بعنوان «أمواج حياتي: كل معزوفة تبدأ بنوتة» وتقام مساء يوم 14 مارس؛ أمسية الأوبرا للسوبرانو العالمية الشهيرة ديبورا فويت، وأمسية جاز مع المغني والملحن الفلسطيني عمر كمال تحت عنوان «عودة الأساطير» في 17 مارس؛ وفرقة «بينك مارتيني» المعروفة بـ«الأوركسترا المصغرة» في 21 مارس؛ و«بيانوغرافيك» أعمال على آلتي بيانو لفيليب غلاس، ستيف رايخ وموريس رافل مع عروض بصرية حية، يقدّمها عازفا البيانو دينيس راسل ديفيز وماكي ناميكاوا، برفقة كوري أولان في 24 مارس، وسلسلة أمسيات المهرجان للعزف .