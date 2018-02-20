أزمة تجبر "كنتاكي" على إغلاق المئات من فروعها

قالت سلسلة مطاعم كنتاكي للوجبات السريعة اليوم الاثنين إنها اضطرت لإغلاق مئات من فروعها في المملكة المتحدة بسبب نقص الدجاج.

وظهرت المشكلة خلال اليومين الماضيين بعدما حولت الشركة عقد التوريد إلى (دي.إتش.إل) مما دفع معظم فروعها التسعمائة في بريطانيا إلى الإغلاق.

وقالت الشركة على موقعها الالكتروني "لقد استعنا بشريك جديد للتوريد، لكنه واجه مشكلات - إحضار دجاج طازج لتسعمائة مطعم في أنحاء البلاد أمر معقد حقا".

وأضاف البيان "لا تهاون في مسألة الجودة ولذلك عدم التوريد كان معناه إغلاق بعض المطاعم والبعض الآخر عمل بقائمة طعام محدودة أو لساعات أقل".

وألقت (دي.إتش.إل) باللوم في تأخير التوريد على "مشكلات في التشغيل".

وقالت متحدثة باسم الشركة "نعمل مع كنتاكي وشركائنا لتدارك الموقف وهذه أولويتنا، ونعتذر عن أي إزعاج حدث نتيجة لذلك".