«أبيض» جائزة حمدان بن محمد للتصوير خليجي بامتياز

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين بمسابقة انستغرام لشهر يناير 2018 والتي كان موضوعها «الأبيض». وقد شهدت المسابقة استحواذاً خليجياً مستحقاً من خلال المصورة العُمانية بلقيس الخيفي والمصور الكويتي حمود الشايجي والمصور البحريني عيسى إبراهيم. ومن الهند فاز المصور عبد الشكور، أما الفلبين فقد مثّلها المصور جوي ريجينالدو.

وسيحصل الفائزون على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة وستُنشر صورهم وأسماؤهم على الحساب الرسمي للجائزة على انستغرام HIPAae، وقد شهدت مسابقة شهر يناير استخدام الوسم HIPAContest_White#.

صفاء الأبيض

وقال الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث: التعقيد ليس رفيقاً مفضّلاً للإبداع البصري، على عكس البساطة القادرة على إحالة أفكارٍ سهلةٍ لتُحَفٍ بصريةٍ رائعة. صفاء اللون الأبيض ينعكس على فنون التصوير بطرق إبداعية تلمسونها بوضوح في الصور الفائزة، التي استطاع أصحابها توظيف اللون بحرفيةٍ لم تنتقص من الجمال والجاذبية. نبارك لهم الفوز المستحق.

رسالة

المصور الكويتي حمود الشايجي يقول عن صورته الفائزة: التقطّها العام الماضي في بيئة ثلجية في «هوكايدو» باليابان. سبق لي الفوز بمسابقات فوتوغرافية لكن الفوز بجائزة بهذا المستوى له شعور خاص. أتمنى النجاح في إيصال رسائلي عن الإنسانية والبيئة من خلال التصوير الفوتوغرافي. التصوير أداة فعّالة في نقل الرسائل الإيجابية في عالمنا وهذا ما أسعى له دائماً.

جاذبية بصرية

المصور جوي ريجينالدو من الفلبين يقول: أنا مقيم في دبي وأعتبر برج O-14 من أشهر المباني في منطقة الخليج التجاري وأكثرها جاذبية بصرية بسبب تصميمه الفريد المشابه لتكوين الجبن. شاهدتُ العديد من الصور للمبنى لكني عملتُ على التقاط صورة له من منظورٍ جديد.

لقد فزت من قبل في مجال التصوير لكن فوزي اليوم هو الحدث الفوتوغرافي الأهم بالنسبة لي حيث جائزة حمدان الدولية من أكبر الأسماء العالمية في هذه الصناعة، أتمنى الفوز مجدّداً بها وأرجو أن يدعم ذلك طموحي لأكون مصوراً صحافياً يوماً ما.

الفائزون

بلقيس خليفة الخيفي من سلطنة عُمان وحمود عبدالله الشايجي من الكويت وعيسى إبراهيم من البحرين وعبد الشكور من الهند وجوي ريجينالدو من الفلبين.