عمران خان يتزوج من معالجة روحية

تزوج عمران خان، أسطورة الكريكيت الذي تحول إلى السياسة في باكستان، معالِجة روحية، ليضع حداً للشائعات التي تحدثت بأنه يفكر في الزواج للمرة الثالثة بعد أن طلق زوجتين.

وأعلن حزب خان، تحريك إنصاف، أن زعيمه البالغ من العمر 66 عاما تزوج السيدة، بشرى مانيكا، وهي معالجة روحية.

ونشر الحزب صورا لخان مبتسما وجالسا بجوار زوجته الجديدة.

وبدأت الشائعات حول زواج عمران الثالث في الانتشار منذ مطلع يناير الماضي.

وطلق خان زوجتين، هما: سيدة المجتمع جميما غولدسميث، والصحافية ريهام خان.

والزوجة الثالثة مانيكا سيدة مطلقة تنحدر من أسرة متدينة للغاية، وكان خان يتردد عليها في الماضي للاستشفاء الروحي.