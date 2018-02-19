تخلع زوجها بعد 40 يوماً من الزفاف بسبب "ساندوتش شاروما"

قررت امرأة مصرية رفع دعوى خلع من زوجها، أمام محكمة الأسرة، بعد زواجهما منذ 40 يوما فقط.

وذكرت الزوجة في دعوتها، أنها تبلغ من العمر 30 عاما، وتزوجت من زوجها الذي يكبرها بعامين، وذلك منذ 40 يوما فقط، إلا أنها اكتشفت أنه "بخيل جدا"، بحسب ما نشرت صحيفة "صوت الأمة" المصرية.

وأضافت أنها تزوجته بعد تفاصيل زواج تقليدية، وفترة خطوبة استمرت شهرين فقط، "ومن أول يوم زواج قال لي أنا لا أحب الخروج للتنزه ولا الفسح، الخروج يكلفنا مصاريف وهذا تبذير"، مشيرة إلى أنه ميسور الحال ماديا.

وأوضحت "زوجي بخيل جدا حتى في الكلام، فعندما أطلب منه يتكلم معي يكون رده: كتر الكلام بيجوع وبالتالي نحتاج نأكل وجبة زيادة".

وتابعت الزوجة أنها توسلت لزوجها بعد 40 يوما من الزواج أن يخرجها، بسبب مللها من البقاء في المنزل، وقالت إنها "طلبت منه أن يشتري لي "ساندوتش شاورما" فرفض وقال لي إحنا خارجين نشرب عصير فقط".

وأشارت الزوجة إلى أن زوجها اتهمها أنها تستغله بطلب ساندوتش وعصير في يوم واحد، "وظل يؤنبني أثناء وجودنا في السيارة وأنه قد أخطأ لأنه خرجني"

وقال لها الزوج "هذا خطأي أني أركبتك سيارتي لأنها من شقايا وتعبي"، بحسب قول الزوجة، كما أقسم عليها أن تنزل من السيارة وتعود للمنزل بسيارة أجرة.

وأكدت أنها قررت إقامة دعوى الخلع، لأنها لن تستطيع أن تكمل حياتها مع "زوج مريض بالبخل".