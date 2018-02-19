مراحل حياة دونالد ترامب في صور

الرئيس الأميركي دونالد ترامب شخيصة معروفة لدى الرأي العام الأميركي قبل وصوله إلى البيت الأبيض بسنين طويلة؛ فهو يكنى بـ "الرجل الذي صنع نفسه بنفسه" على الرغم من استفادته من دعم مالي من أبيه في بداية إطلاق إمبراطوريته العقارية.

الرأي العام في نيويورك يعرف ترامب – قبل أن يعرفه رئيساً – بالشخصية التلفزيونية المهمة من خلال انتاجه وتقديمه لبرنامج "The Apprentice" التلفزيوني لمدة 15 سنة.

وقبل ذلك، فإن "ترامب"، وبعد دراسته في مؤسسات تعليمية مشهورة، التحق بالأكاديمية العسكرية بنيويورك في سن الـ 13.

شريط الصور التالي يحكي مراحل حياة دولاند ترامب قبل أن يصبح رئيس للولايات المتحدة.