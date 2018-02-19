سيدات يلعبن السيكونس في الحرم والإدارة تتدخل

تداول ناشدون على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الايام القليلة الماضية صورة لسيدات يلعبن "السيكونس " في إحدى ساحات الحرم المكي .

من جانبها نقلت صحيفة «عكاظ» السعودية ، عن مصدر مطلع في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قوله أن القسم النسائي في إدارة التوجيه والإرشاد في المسجد الحرام ناصح لاعبات «السيكونس» في ساحات الحرم المكي المتداولة صورهن يوم (الجمعة) الماضي ، مؤكدا أن النساء اللواتي ظهرن في الصورة أستجبن للمناصحة وغادروا الموقع حالاً.

وأوضح المصدر أن مشرفي الوردية الـ 3 في إدارة الساحات يوم (الجمعة) الماضي لاحظوا في الساعة الـ 11 مساءاً لعب عدد من النساء لـ «السيكونس»، في الساحة الغربية من التوسعة مقابل السلم رقم 91، إلى جوار باب الملك عبدالعزيز، الأمر الذي تطلب استدعاء القسم النسائي التابع لإدارة الإرشاد والتوجيه، لمباشرة الحالة، وعقب توجه المراقبات إلى الموقع، لمناصحة النسوة بعدم اللعب في الساحات واحترام قدسية المسجد الحرام، اللواتي بدورهن استجبن للمناصحة وأنهوا اللعبة وغادروا المكان ولفت المصدر إلى أن إدارة الساحات في المسجد الحرام تعكف من خلال مراقبيها على القضاء على الظواهر السلبية التي تشوه قدسية الحرم المكي الشريف، مؤكداً على زوار وقاصدي المسجد الحرام بضرورة احترام المكان وقدسيته .