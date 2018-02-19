تنظيف المنزل يضر المرأة مثل تدخين 20 سيجارة يوميا

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أميركيون، أن تنظيف المنزل له تأثير ضار على رئتي المرأة مثل تدخين علبة من السجائر يوميًا، وذلك بسبب منتجات التنظيف والأتربة.

ووفقًا لـ "ديلى ميل" ، فقد أوضح الباحثون أن استخدام منتجات التنظيف لم يكن له تأثير على رئتي الرجال.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بإجراء بحثًا لتقييم صحة الرئتين لحوالي 6235 من النساء والرجال على مدى عشرين عامًا، وسئلوا عما إذا كانوا يقومون بتنظيف منازلهم، أو ما إذا كانوا يعملون كمنظفين في المنازل الأخرى أو المحال التجارية.

ووجد البحث أن النساء اللواتي نظفن المنزل مرة واحدة في الأسبوع أو أكثر من مرة انخفضت لديهن قدرة الرئة، وكان الانخفاض في وظيفة الرئة في المجموعتين مشابها لتدخين 20 سيجارة لمدة تتراوح بين 10-20 سنة.

وحذرت الدراسة من أن تنظيف النساء قد يشكل خطرًا على صحة الجهاز التنفسي، فيما لم يتم العثور على تأثير فى رئتى الرجال الذين قاموا بالتنظيف أما مهنيا، أو كجزء من الأعمال المنزلية.

وقال الباحثون بقيادة باحثين فى جامعة بيرجن، إن مجموعة متنوعة من المهيجات المحتملة للرئة وجدت فى منتجات المنظفات المحلية بما فى ذلك المبيضات والأمونيا.

وأضافت الدراسة أن الحد من قدرة الرئة يحدث لأن تنظيف المواد الكيميائية تهيج الأغشية المخاطية وبطانة الشعب الهوائية، والتى مع مرور الوقت تؤدى إلى تغييرات مستمرة فى الشعب الهوائية.