"أخطر" آيس كريم في العالم

ارتبطت الآيس كريم بمنح من يأكلها شعوراً بالبرودة والانتعاش، إلا أن تذوق Respiro del Diavolo سيجعلك تحس باللهب في جوفك، والسبب كونها أكثر حرارةً من صلصة "تاباسكو" الحارة!.

يتم صناعة هذا النوع من الآيس كريم باستخدام أنواع عديدة من الفلفل الحار، وبحسب ما أورد موقع odditycentral، فإنه قد سجل درجة وصلت إلى 1.5 مليون وحدة على مقياس سكوفيل للحرارة، ليكون بفضل هذا الرقم من أخطر أنواع الآيس كريم في العالم.

ويعود الفضل في تقديم هذا النوع الحارق من الآيس كريم لمارتن باندوني، مالك مقهى Aldwych Cafe، والذي يدعي أن طريقة صناعة هذا الآيس كريم كانت سراً لا يمتلكه سوى قلة من صنّاع الجيلاتيه الإيطالية لقرون، وأن تناوله كان يمثل اختباراً للشجاعة في الكثير من الاحتفالات السنوية التي كانت تقام في إيطاليا.

ومن الشروط التي وضعت أمام من يود تذوق هذا النوع الحار من الآيس كريم، أن يكون فوق سن الثامنة عشر، هذا إلى جانب التوقيع على تعهد إخلاء بالمسؤولية للمقهى، وذلك في حال تعرض الزبون لأي إصابة جرّاء "تجربته النارية".

جدير بالذكر أن حرارة أكثر أنواع الفلفل قوةً وهو " كارولينا ريبر" تتراوح ما بين 1.4 لـ2.2 مليون وحدة على مقياس سكوفيل، في حين تصل قوة Respiro del Diavolo لأكثر من 1.5693 مليون وحدة!.