الحبسي والأحبابي فارسا الميدان في نهائي «يولة فزاع»

بدأ العد التنازلي لاختيار الفائز في كأس بطولة فزاع لليولة، بعد أن حصد اليويل مطر علي الحبسي بطاقة التأهل ليحسم الجزء الأول من المنافسات ويواجه حمدان بن مصلح الأحبابي في نهائي بطولة فزاع لليولة، وذلك بعد الإعلان عن تأهله في الحلقة الحادية عشرة من برنامج الميدان التي أقيمت في القرية العالمية، أول من أمس، وتم خلالها الكشف عن هوية الفارسين اللذين سيتنافسان في الحلقة المقبلة لحصد كأس فزاع الذهبي.

أجواء ترقب

وتأهل مطر علي الحبسي برقم التصويت 7 إلى النهائي، بعد تجاوزه منافسه سعيد علي الكعبي برقم التصويت 13، إذ تم الإعلان عن تفوقه في انطلاق فعاليات الحلقة من قِبل المقدم مسلم المعمري، الذي جعل المتنافسين يعيشان أجواء مليئة بالترقب لمعرفة النتيجة التي صبّت في مصلحة الحبسي لينتقل إلى النهائي، إذ سيواجه اليويل حمدان بن مصلح الأحبابي برقم التصويت 11.

وعبّر مطر علي الحبسي، القادم من رأس الخيمة، عن سعادته بمساندة الجماهير التي صوّتت له طوال الأسبوع الماضي، مؤكداً أنه يسعى لتقديم أفضل عروضه في الدور النهائي، من أجل تحقيق هدفه، والفوز بكأس فزاع الذي يعتبر مقصداً لكل اليويلة في الدولة والمنطقة.

عروض

وانطلقت المنافسة على المركز الثالث بتقديم عرضان من أجمل ما تم تقديمه على خشبة مسرح الميدان، مع سعي اليويل سعيد محمد هويدن الكتبي برقم التصويت 6، واليويل سعيد علي الكعبي برقم التصويت 13، لختام مشوارهما بأفضل صورة ممكنة بوجودهما بين الثلاثة الأوائل. واعتلى أولاً خشبة المسرح اليويل سعيد محمد هويدن الكتبي برقم التصويت 6، وقدّم عرضاً أنيقاً تميز بثبات الأداء والقدرة على القيام بدوران السلاح والتحكم به بطريقة مميزة.

عزيمة وإصرار

وصعد ثانياً على خشبة المسرح اليويل سعيد علي الكعبي برقم التصويت 13، الذي تماسك برغم علمه بعدم صعوده إلى الدور النهائي في بداية الحلقة، ليعود بعزيمة وإصرار، وقدّم عرضاً قوياً بدأه مباشرة بعملية فر السلاح والتقاطه، متجنباً سقوط السلاح أو الغترة، ثم قدّم فاصلاً من مهارات المشية ودوران السلاح والتحكم به بكل سلاسة، ليعود إلى عملية فر السلاح التي أنجز من خلالها جميع محاولاته الخمس بنجاح.

سعاد إبراهيم دوريش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أكدت أن المواجهة النهائية ستكون بين متنافسين يستحقان الوجود فيها، نظراً إلى ما قدماه من أداء ثابت وروعة العروض.

طرب

قدّم الفنان خالد بن محمد اغنيتين لجماهير الميدان، الأولى بعنوان «زعفران»، والأغنية الثانية بعنوان «ذبحتني بيت عيونه»، وأهدى الشاعر محمد المنهالي الذي يشارك للمرة الأولى في برنامج الميدان، قصيدة جديدة بعنوان «رؤية محمد بن راشد» إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.