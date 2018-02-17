أشهر فناني الرسم ثلاثي الأبعاد يحضرون الدورة الرابعة من "دبي كانْفَس"

ينظم "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، الدورة الرابعة من مهرجان "دبي كانْفَس" للرسم ثلاثي الأبعاد بالشراكة مع "مِراس"، في الأول من مارس القادم في "لا مير" بمنطقة جميرا في دبي والذي يمتد على مدار أسبوع كامل بمشاركة مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين العالميين أصحاب التجارب الفنية شديدة التميز مثل الرسم المُجسَّم ثلاثي الأبعاد والرسم الجداري، والرسم باستخدام الأشرطة اللاصقة، والرسم المجسم على الرمال وغيرها.

وتشهد الدورة القادمة من "دبي كانْفَس" تنوعاً ملحوظاً في المُشارَكات بهدف إثراء المحتوى الذي يقدمه المهرجان للجمهور، لا سيما طلاب الفنون والمهتمين بالأشكال الفنية الحديثة، ويعزز من دور الحدث كمنصة ذات إسهام رئيس في التعريف بالاتجاهات الفنية الحديثة وإثراء المشهد الإبداعي والمشهد الفني للإمارة ما يرسخ مكانتها في صدارة المدن الراعية للإبداع والمبدعين.

وفي هذا السياق، قالت عائشة بن كلّي، مدير مشروع "دبي كانْفَس"، أن الدورة الرابعة من المهرجان تشهد حضور نخبة مميزة من أهم وأشهر فناني الرسم ثلاثي الأبعاد من مختلف أرجاء العالم، ومن أبرزهم الفنان الإيطالي "كيوبوليكويدو" الفائز بالمركز الأول في النسخة الأولى من جائزة دبي كانْفَس للرسم ثلاثي الأبعاد، والفنان الهولندي الشهير "ليون كير" الذي يُنظر إليه كأحد رواد فن الخداع البصري، إلى جانب الفنانة الأمريكية الشهيرة "تريسي لي ستم"، ومجموعة مميزة من المبدعين.

وأضافت بن كلّي: "تستقطب هذه الدورة أكبر عدد من الفنانين المشاركين مقارنة بالدورات السابقة، إذ يحضرها أكثر من ثلاثين فناناً من 18 دولة، يبدعون في مجال الرسم ثلاثي الأبعاد، وغيره أشكال وصنوف فنية متنوعة وحديثة نسبياً بما يحقق أهداف المهرجان كمنصة لنشر الاتجاهات الإبداعية الجديدة وعرضها أمام الجمهور خارج قاعات المتاحف للتعريف بها على نطاق واسع".

ومن جهتها قالت سالي يعقوب، الرئيس التنفيذي للمراكز في مِراس: "تجسد استضافة الدورة الجديدة من "دبي كانْفَس" في "لا مير" التزام "مِراس" بإثراء نمط الحياة في دبي وتنويع الخيارات التي توفرها. وستجد المواهب الاستثنائية التي يستقطبها "دبي كانْفَس" من جميع أنحاء العالم في هذه الواجهة الشاطئية مكاناً مثالياً لعرض ابداعاتها الفنية. كما ستوفر هذه المشاركات فرصة للزوار والمقيمين للتفاعل مع ابداعات فنية عالمية إضافة إلى الخيارات التي تقدمها "لا مير" من مزيج لافت من المطاعم والمقاهي والمتاجر والأنشطة الترفيهية ".