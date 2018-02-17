مسلسلات رمضان.. حكايا درامية جديدة في مواجهة الإرهاب

ها هو رمضان المقبل يفتح ملفاته استعداداً لموسم درامي حافل بأعمال قوية ومنافسة، حاملاً في جعبته باقة من مسلسلات متنوعة، يتربع كبار النجوم على عرش أغلبها، وتتسلل الكثير من الوجوه المُسانِدة لتلعب أدوار البطولة، وبين هذه وتلك، تطل أعمال تنبعث من بين ثناياها رائحة السلاح، لتكمل خط سيرها الذي بدأته خلال الأعوام الماضية في مواجهة الإرهاب من خلال ما تقدمه من قصص وحكايات، وشخصيات وأدوار تفاعل معها الجمهور بكل حواسه.

وفي رمضان المقبل، يستمر مسلسل الإرهاب متصدراً المشهد الدرامي، ليطل الفنان محمد رمضان في عمله الجديد «نسر الصعيد»، مصافحاً من خلاله وطنه، مرتدياً زي ضابط صعيدي يخدم في القوات المسلحة، يتصدى للإرهاب بكل ما يحمله في قلبه من حب لبلده، وكل ما يتسم به من شهامة ورجولة، ومع توالي الأحداث يدخل في دائرة الانتقام رويداً رويداً، ويجسد شخصية «زين» التي تفاعل معها الجمهور بشكل لافت على مواقع التواصل الاجتماعي، والمسلسل من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج ياسر سامي، ويشارك في بطولته درة، عائشة بن أحمد، سلوى خطاب، دينا، عايدة رياض، باسل الزارو.

اغتيالات وتفجيرات

ومع الفنان أحمد عز، تتواصل الحكاية، فها هو يعمل في الوقت الحالي على مسلسله «أبو عمر المصري»، الذي تتخلله قضايا الإرهاب، وتدور أحداث العمل حول محام مصري مثالي، يعمل جاهداً لإيجاد حلول لمشكلات وقضايا المواطنين البسطاء من خلال تأسيسه لتنظيم سلمي مع مجموعة من أصدقائه المحامين، إلا أن هذا التنظيم يثير حفيظة الكثيرين الذين يقفون له بالمرصاد، وتتوالى الأحداث لتكشف عن قصص تتخللها الاغتيالات والتفجيرات، ويتحول الشخص المسالم إلى آخر يحمل السلاح، ويعود في النهاية ليثأر لنفسه من كل من أوصلوه إلى هذه الحالة، وليصفي حساباته مع كل من ظلمه.

أحمد عز

و«أبو عمر المصري» مأخوذ عن رواية أدبية للمؤلف عز الدين شكري فشير، وسيناريو وحوار مريم ناعوم، ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب أحمد عز، الفنانة سناء شافع، أحمد العوضي، دينا الشربيني، صبري فواز وأروى جودة، ويتولى مهمة إخراجه أحمد خالد موسى.

وعلى نفس خط السير في مواجهة الإرهاب، يطل الفنان كريم فهمي في أول بطولة درامية له من خلال مسلسل «أمر واقع» تأليف الكاتب محمد رفعت، وإخراج مجدي السميري، ويلعب فيه كريم فهمي دور ضابط تحقيقات تتمثل مهمته في القضاء على إحدى العمليات الإرهابية، ويشاركه التمثيل كل من ريم مصطفى، نجلاء بدر، أحمد وفيق، ملك قورة ونبيل الحلفاوي وغيرهم.

محمد رمضان في مشهد من مسلسل «نسر الصعيد»

دروس توعية

وشهد رمضان خلال الأعوام الماضية تقديم مجموعة من المسلسلات التي لعبت على وتر الإرهاب، وناقشت قضاياه بشكل واعٍ، فكانت دروس توعية للمُشاهدين، بما كشفته من حقائق وتفاصيل تدور خلف الستائر السوداء، ونجحت في فتح أعين الجمهور على حقيقة التنظيمات الظلامية الإرهابية، وما ترتكبه من جرائم في حق البشرية، ومن أبرزها المسلسل الإماراتي «خيانة وطن» الذي حصد جماهيرية واسعة كونه أول عمل سياسي في تاريخ الدراما الإماراتية، وهو مقتبس عن رواية «ريتاج» للكاتب حمد الحمادي، وتم فيه الكشف عن تفاصيل التنظيم السري للإخوان المسلمين، ولعب بطولته نخبة من نجوم الدراما الإماراتية والخليجية، وشارك فيه نحو 80 ممثلاً، وهو من إخراج أحمد يعقوب المقلة، وسيناريو الكاتب إسماعيل عبد الله.

كما ناقشت مسلسلات كثيرة قضايا الإرهاب، منها «الجماعة» لوحيد حامد، الذي تناول جماعة الإخوان المسلمين وسيرة مؤسسها حسن البنا، و«بانتظار الياسمين» لأسامة كوكش، الذي تطرق للإرهاب وأظهر الآثار التي خلفتها الحرب على المجتمع السوري، وبعض حلقات من المسلسلات الخليجية المتصلة المنفصلة وعلى رأسها «سيلفي» بطولة ناصر القصبي، و«كان في كل زمان» بطولة سعاد عبد الله.