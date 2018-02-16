اختتام أسبوع التصوير الفوتوغرافي في دبي

اختتم أسبوع التصوير الفوتوغرافي، فعاليات دورته الرابعة عشر، أخيراً، في السركال أفنيو بدبي، الذي يعتبر من أطول فعاليات التصوير الفوتوغرافي الدولي في المنطقة، والذي شهد حضور معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، فعالياته هذا الأسبوع.

فيما كان افتتحها عبد المنعم بن عيسى السركال، المطور والراعي لمنطقة السركال أفينيو في دبي، برفقة محمد سمجي، المدير المشارك لجلف فوتو بلس، وقد حظي المصورون المحترفون وهواة التصوير، على مدار 6 أيام، بأجواء من الترحيب الكبير للاستمتاع بهذا الأسبوع الحافل بالفعاليات والمعارض وورش العمل المنتشرة في أنحاء السركال أفنيو، وكذلك فعاليات ومعارض في كونكريت، تلك المساحة الجديدة متعددة التخصصات في السركال أفنيو.

وقد تضمن برنامج الأسبوع، أكثر من مئة وخمسة أنشطة، منها واحد وعشرون معرضاً وثمانية وثلاثون من الأنشطة المجانية للتصوير الفوتوغرافي في جميع أنحاء السركال أفنيو وفي مدينة دبي.