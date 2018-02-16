«عيد الحب» من أشعار محمد بن راشد بصوت الجسمي

أطلقت شركة أبوظبي للإعلام أغنية «عيد الحب»، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بالتزامن مع مناسبة «عيد الحب» التي تحتفي بها شعوب العالم.

وأشارت «أبوظبي للإعلام» إلى أن هذا العمل الفني المتميز الذي يأتي من إنتاجها، وألحان وغناء الفنان حسين الجسمي، يبعث برسالة سامية حول قيمة الحب والسعادة والجمال في حياة البشر، كما أنه يزرع الفرح والبهجة في القلوب والنفوس.

وقال الدكتور علي بن تميم مدير عام أبوظبي للإعلام، إن إنتاج وتقديم هذه الأغنية إلى العالم يقدمان رسالة مهمة مفادها أن الحب والتسامح في الإمارات صنوان لا يفترقان، وهما نتاج طبيعي لمسيرة طويلة من التسامح والمودة والأخلاق التي زرعها فينا آباؤنا وقادتنا ويسير على نهجهم أبناء الإمارات المخلصون.

وأشار إلى أن «أبوظبي للإعلام» تسعى من خلال دعم هذه الأعمال الفنية الراسخة، لتحقيق رؤيتها نحو ريادة المشهد الإعلامي على مستوى الإمارات والمنطقة عبر تقديم محتوى هادف وترفيهي يحاكي اهتمامات مختلف فئات المجتمع.

وتعرض شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي التابعة لأبوظبي للإعلام الأغنية الجديدة عبر قناتي «أبوظبي» و«الإمارات» وعبر أثير شبكة أبوظبي الإذاعية ومنصاتها الرقمية.

وتتضمن الأغنية مشاهد من مدينة أبوظبي جرى دمجها مع مشاهد وصور من مختلف دول العالم، إلى جانب استخدام مؤثرات بصرية وفنية، وجرافكس بأعلى التقنيات الفنية المستخدمة في الأعمال التلفزيونية.

أغنية «عيد الحب» استقطبت مجموعة من أبرز المتخصصين في إخراج وتصميم وإنتاج الأعمال الفنية والمونتاج، حيث شارك في التوزيع والمكساج والماستر حسام كامل، وعزف الوتريات الفنان تامر فيضي، والإيقاعات من الفنان سمير القطان، وعزف على العود الفنان صادق جعفر.