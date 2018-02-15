من طوكيو إلى باريس.. رحلة جوية افتراضية لن تقلع أبداً

اربطوا أحزمة مقاعدكم في الرحلة المتجهة إلى باريس لكن لا تنتظروا أن تقلع بكم... هكذا أبلغت شركة (فيرست إيرلاينز) اليابانية الركاب الذين أقدموا على تجربة الرحلات الافتراضية التي تنظمها الشركة.

وهذا بالضبط ما فعله 12 راكبا هذا الأسبوع حيث استرخوا على مقاعد الدرجة الأولى والدرجة الاقتصادية وقدمت لهم الشركة وجبة عشاء قبل أن يشرعوا في رحلة افتراضية إلى معالم باريس ومزاراتها.

وقال تاكاشي ساكانو (39 عاما) في أول رحلاته الافتراضية "القيام برحلة حقيقية أمر مزعج في تحضيراته وباهظ التكلفة ويستهلك الوقت. لذلك أعتقد أن من الجيد أن نتمكن من الاستمتاع بكل ذلك دون إزعاج" وأضاف أنه يود أن "يسافر" افتراضيا في المرة القادمة إلى روما.

وتم حجز "مقاعد" الشركة بالكامل منذ أن بدأت العمل في 2016 لأن سعر "الرحلة" الافتراضية التي تستغرق ساعتين فقط هو 6600 ين (62 دولارا) فقط وهو ما يقل كثيرا عن تكلفة الرحلة الفعلية. وتسير الشركة رحلاتها الافتراضية إلى باريس وروما وهاواي ونيويورك.

وقال هيرواكي آبي مدير الشركة "لدينا الكثير من الزبائن المسنين الذين يريدون السفر لكن حالتهم الجسمانية لا تسمح لهم"، مشيرا إلى أن أغلب المقبلين على هذه الرحلات هم كبار السن من مختلف أنحاء البلاد.

وأضاف أن شركته ستضيف قريبا رحلات داخلية لأنحاء اليابان فيما ستقدم خلال تلك الرحلات الافتراضية وجبات من الأطباق المميزة لكل منطقة.