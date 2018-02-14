سيدة تدخل في جهاز الأشعة لتفادي سرقة حقيبتها

في حادثة نادرة من نوعها، رفضت امرأة صينية وضع حقيبة يدها في جهاز الأشعة للاختبار الأمني في محطة للقطار، خوفا من سرقتها، وذلك خلال ذروة المسافرين بمناسبة عطلة السنة القمرية الجديدة.

ومن أجل ذلك قامت المرأة بوضع نفسها داخل الجهاز الأمني لتفتيش الحقائب في محطة دونغقوان بمقاطعة جوانغدونغ بجنوب الصين لتفادي سرقة حقيبتها.

وصدم موظفو الأمن عند رؤية ظل امرأة داخل الجهاز أثناء قيامهم بمراقبة شاشات الأشعة السينية في المحطة.

وظهرت صور غير عادية للراكبة وهي لا تزال ترتدي حذاءها ذا الكعب العالي، وتركع خلف أمتعتها أثناء مرورها على سير الجهاز الأمني من الداخل.

وكانت الحادثة قد وقعت خلال قيام الملايين من الصينيين بتعبئة حقائبهم للعودة إلى الوطن بمناسبة العام القمري الجديد، الذي سيبدأ يوم 16 فبراير الحالي. ومن المتوقع أن يسافر نحو 390 مليون شخص بالقطار خلال فترة 40 يوما.

وذكرت محطة التلفزيون المركزية الصينية، أن إجمالي 1.4 مليار رحلة سيقوم بها 1.4 مليار مواطن صيني بالقطار والحافلات والجو، خلال موسم العطلات الملحمية.