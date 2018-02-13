استشارات مباشرة حول موضوع التأمينات الاجتماعية غدا في "نصيحة لايف"

يستضيف موقع البيان الإلكتروني غدا الأربعاء الدكتور محمد صقر الحمادي مدير إدارة سعادة المتعاملين في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وذلك في بث مباشر على شبكات التواصل الاجتماعي للبيان ضمن برنامج #نصيحة_لايف.

وخلال البرنامج الذي سيبث في تمام الساعة الواحدة ظهراً، سيتحدث الحمادي عن موضوع التأمينات الاجتماعية والخدمات التي تقدمها الهيئة إضافة إلى الإجابة على جميع الأسئلة التي يطرحها المتابعون.

يمكن للمتابعين التفاعل معنا وإرسال ما لديهم من أسئلة ابتداء من الآن على وسم #نصيحة_لايف أو توجيه أسئلتهم مباشرة خلال الحلقة.