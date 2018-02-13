رأس الخيمة تطلق مهرجان السعادة الأول غداً

كشفت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، بالشراكة مع «تراكرز دي إكس بي» الرائدة في مجال مفاهيم شاحنات المأكولات في الهواء الطلق، النقاب عن مزيد من الفعاليات المذهلة التي سيشهدها «مهرجان السعادة في رأس الخيمة» خلال الفترة من 14 إلى 17 فبراير 2018، منها إحياء الفنان الإماراتي المشهور محمد الشحّي حفلاً موسيقياً يوم السبت 17 فبراير، بينما سيقدم عدد من أبرز الفنانين الكوميديين العرب والأجانب من دولة الإمارات العربية المتحدة عروضاً ترفيهية مسلية للجمهور على مدار أيام المهرجان الأربعة.

فعاليات

وأوضح هيثم مطر الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، يتضمن «مهرجان السعادة» في دورته الأولى التي ستقام فعالياته فوق رمال الشواطئ الذهبية ووسط الإطلالة الرائعة لجزيرة المرجان، 20 من أفضل مفاهيم شاحنات الطعام على مستوى الدولة بما فيها: «فرينجز» و«ديجتي دوج» و«سير ليون» والعديد غيرها.

في حين سيقدم 20 منسقاً للموسيقى وفرقاً محلية مثل «كاسبر» و«جيسيكا أند باند» و«بيت بوكس راس» أجمل الأنغام الموسيقية للزوار القادمين لقضاء أوقات ممتعة في أول منتزه مبني من حاويات الشحن البحري في الإمارة.

وعلاوة على الديكورات الفنية التفاعلية التي ستزين الموقع، ستنير عروض الألعاب النارية المذهلة سماء رأس الخيمة أيام الأربعاء في الساعة 8.30 مساءً، والخميس والجمعة في الساعة 9.30 مساءً، كما سيحظى الزوار بفرص الفوز بقسائم الإقامة الفندقية والعديد من الجوائز المتميزة طيلة أيام المهرجان.

وأضاف مطر: نعمل باستمرار على إثراء قائمة فعالياتنا بالاستفادة من النجاحات المتميزة التي حققناها، وعبر طرح المفاهيم الجديدة التي من شأنها دعم هدفنا الاستراتيجي برفع أعداد زوار الإمارة إلى مليون زائر بحلول نهاية العام 2018، ويشكل «مهرجان السعادة في رأس الخيمة» إضافة متميزة لهذه القائمة، إذ يقدم للزوار كثيراً من الأنشطة الممتعة لاستكشافها برفقة الأصدقاء وأفراد الأسرة.

برنامج احتفالي

وبدءاً من عروض الفنانين المتجولين والحفل الموسيقي الذي سيحييه الفنان الإماراتي المشهور محمد الشحّي، والأنشطة العائلية وباقات الإقامة الفندقية، جهزّت إمارة رأس الخيمة برنامجاً احتفالياً غنياً ومصمماً لتلبية أذواق جميع أفراد الأسرة، ونحن على ثقة بأنه سيكون وجهة جذابة للسياح والمقيمين على حد سواء.

ومن أبرز المفاهيم المتنوعة التي ستتوزع على أنحاء موقع المهرجان، متجر علامة «ماستيكا شوب» اليونانية العالمية الذي يقدم مجموعة متنوعة من أصناف الشوكولاته والحلويات ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والهدايا والقهوة والكثير غيرها.