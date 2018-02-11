45 عملاً فنياً في «سكة الفني 2018» وإعلان أسماء المشاركين

أعلنت هيئة دبي للثقافة والفنون «دبي للثقافة»، عن مجموعة الفنانين الذين سيشاركون في النسخة الثامنة من معرض سكة الفني 2018، الذي سيقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون، خلال الفترة من 17 إلى 26 مارس المقبل في حي الفهيدي التاريخي.

وقامت لجنة التحكيم، بتقييم عدد قياسي، تجاوز 200 طلب مشاركة، لاختيار الأعمال الفنية النهائية التي وصل عددها إلى 45 عملاً لمعرض سكة الفني 2018، حيث يتم تكليف الفنانين الناشئين من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، بالعمل، إما بشكل فردي أو بالتعاون مع آخرين، من أجل إنتاج أعمال فنية لعرضها في المنازل والمساحات المفتوحة في حي الفهيدي التاريخي. ويقدم المعرض للجمهور أيضاً، فرصة فريدة للاستمتاع ببرنامج غني من المعارض الرائعة وورش العمل والأفلام والموسيقى والفنون المسرحية.

تنشيط الثقافة

وقال عبد الله الحمادي مدير إدارة المشاريع والفعاليات بالإنابة في دبي للثقافة: «يدعم معرض سكة الفني، الجهود الكبيرة التي تبذلها قيادتنا لتعزيز النشاط الثقافي داخل الإمارات، وتشجيع المشاريع والمبادرات التي تعزز الحراك الثقافي في دولة الإمارات.

ويلعب القطاع الثقافي دوراً مهماً في دعم التنمية الاقتصادية للدولة، فضلاً عن ترسيخ مكانتها العالمية وقدرتها على المنافسة، والإسهام في تعزيز مستقبل الفنون في المنطقة، والاحتفال بالمواهب الوطنية، وزيادة حضور شباب الإمارات في المشهد الثقافي للبلاد».

أحداث ثقافية

يأتي معرض سكة الفني، ضمن قائمة متنوعة من الأحداث الثقافية التي تقام في كافة أرجاء المدينة طوال الدورة الخامسة من موسم دبي الفني، خلال شهري مارس وأبريل 2018، ومن أبرز هذه الأحداث «مهرجان طيران الإمارات للآداب»، «آرت دبي»، «ليالي الفن في قرية البوابة»، «مهرجان الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة»، إلى جانب المئات من المبادرات الأخرى.

قائمة

وتتضمن قائمة الفنانين المشاركين في معرض سكة 2018، كلاً من أحلام البناي، اريادنا ازمريك، ألان توماس، ألان مونجي، آمنة البلوشي، إيمان الهاشمي، أحمد العنزي، أناتولي ‫خرخورين، باتريك ليشتي، بحر البحر، بدر عباس، بنو كولاك، جمانة إسماعيل، جمانة الشيخ، جنى بو رسلان، جوشوا واتس، حامد البوسطه، حسن بيلون، حمدة الفلاسي، خليل المنصوري، رامي عبد النور، روضة الصايغ، روضة الغرير، زينه ادهمي، رتشارد كتلي، ريم سعيد سفيان سي مرابط، سوسن البحر، شرن بودهراني، شرين سيف الدين، صدّيقة جمعة، عبد الله بن سوقات، علا الدجاني، علياء سلطان الجوكر، فاطمة المحسن، فاطمة آل داوود، فاطمة فيروز، فرانكويس بالسترمان، كرستفور كابساروف، كريستوفر بينتون، لميا الشامسي، مكيش شاه، مارك باريتو، محمد العلماء، محمد الفلاسي، محمود ديوب، مريم خالد، مريم عبد الله كتيت، نادين نور الدين، نجلاء الخليفة، نجود المشوح، نور شما، يوسف الزعابي، ويوشيتا أحمد.