«الجواهر للمناسبات» يستضيف 400 فعالية 2017

اعلن مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات في الشارقة ، انه استقبل العام الماضي، 140197 زائراً وضيفاً، شاركوا في نحو 400 فعالية، مقارنة بـ120 ألف شخص في العام 2016، ليرتفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين شاركوا في الفعاليات والمناسبات التي نظمها أو استضافها المركز في الأعوام الخمسة الماضية إلى 526617، زائراً وضيفاً، فيما بلغت نسبة رضا المتعاملين وفقاً لاستطلاعات الآراء الدورية التي تجريها إدارة المركز إلى 99%.

وعلى مدار خمسة أعوام، استضاف المركز أكثر من 1300 فعالية، شكلت الفعاليات المؤسسية الحكومية منها نسبة 27.5% بواقع 362 مناسبة، فيما حازت الفعاليات الاجتماعية ما نسبته 72.5% بواقع 954 فعالية، شاركت فيها العديد من الشخصيات الرسمية، والخبراء، والمسؤولين من دولة الإمارات وخارجها.

وقالت حنان المحمود، مدير المركز : «تمكن المركز منذ افتتاحه قبل خمسة أعوام من تنظيم واستضافة عدد من الفعاليات والمؤتمرات والمعارض، الرسمية والخاصة، بفضل استراتيجيته القائمة على تقديم خدمات مميزة، بدءاً من إدارة الفعاليات والتخطيط لها وتنظيمها بالإضافة إلى خدمات الضيافة، التي تتم بأيدي فريق عمل كبير ومتعدد الخبرات، قادر على تلبية أعلى المعايير العالمية في تنظيم المناسبات والأحداث مهما تنوعت».

وأوضحت: «أدى التزامنا المستمر بالجودة إلى حصولنا على جوائز محلية ودولية عدة تقديراً لخدماتنا، لا سيما في مجال الضيافة، ما يعطينا حافزاً للاستمرار في التطور والتقدم، وتوظيف أحدث التقنيات المتاحة في عالم تنظيم المعارض والمناسبات لإسعاد متعاملينا، الذين نحرص دائماً على الاستماع إليهم، وأخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار، من خلال استطلاعات دورية لقياس مدى رضاهم عما نقدمه لهم من خدمات، وسنعمل دائماً على أن نكون عند ثقتهم بنا».

مناسبات

وعلى مدار العام الماضي، نظم مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات واستضاف العديد من الفعاليات والمؤتمرات والمناسبات الكبرى، ففي مايو من العام الماضي نظم فعاليات الدورة الثانية من معرض الشارقة للعروس، بهدف إطلاع المقبلين على الزواج على أفضل موردي خدمات ومنتجات الزفاف والخدمات المساندة التي تحتاجها العروس. وشارك في المعرض أكثر من 130 عارضاً من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، واستقطب نحو 1200 زائر يومياً، وتضمن عروضاً للأزياء وورش العمل.