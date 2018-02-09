سوري يقتل زوجته في نزل للاجئين بألمانيا

قتل سوري زوجته في أحد نزل اللاجئين بمدينة بورنا في ولاية سكسونيا شرقي ألمانيا.

وقال متحدث باسم الادعاء العام في مدينة لايبتسيج اليوم الجمعة إنه تم إصدار أمر اعتقال بحق السوري، 33 عاما، بسبب اشتباه ملح بالقتل.

ووقعت الجريمة في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد الماضي.

وبحسب بيانات المتحدث، تم نقل الضحية، 24 عاما، عقب تعرضها للهجوم إلى المستشفى، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بجراحها عقب فترة قصيرة.

ولم يدل الادعاء العام ببيانات عن الملابسات المتعلقة بدافع الجريمة والسلاح المستخدم في تنفيذها.

وبحسب تقرير للموقع الإلكتروني لصحيفة "بيلد" الألمانية، قتل الرجل زوجته أمام أعين طفليهما طعنا بكسين.

وبحسب بيانات سلطات المدينة، تم وضع الطفلين تحت رعاية هيئة حماية القصر.