صالات دبي السينمائية الفاخرة ترفيه متفرد

إن كنت زائراً لدبي، فلا تفوّت فرصة تدليل نفسك بمشاهدة فيلمك المفضل في إحدى صالاتها السينمائية الفارهة والمتفردة قبل السفر، وإن كنت من محبي الفن السابع المقيمين في الإمارة، فأنت محظوظ، لأنه سيكون باستطاعتك خوض تجارب المشاهدة السينمائية الأكثر إبهاراً على مستوى العالم، والاستمتاع بأجود الخدمات متى شئت، لا سيما أنه بمقارنة صالات دبي السينمائية الفاخرة مع نماذج عالمية أخرى، يتضح استحقاق الإمارة للريادة السينمائية بجدارة.

دلال حقيقي

أبدعت دبي في تطوير صالاتها السينمائية، وتفننت في رفع جودة خدماتها المقدمة للجمهور، كما أوجدت لعشاق التجارب الجديدة، خيارات فاخرة لا مثيل لها، تجعل من مشاهدة الأفلام ذكرى رائعة لا تُنسى، ومن بينها، توفير أجنحة خاصة مزودة بكل عناصر الدفء والراحة، مثل المقاعد الجلدية القابلة للتمديد بالكامل، والبطانيات والوسائد، ومن خيارات الدلال المتاحة أيضاً، خدمة المساعد الشخصي «الكونسيرج»، ومنطقة الانتظار غير التقليدية، التي توفر خصوصية عالية، إضافة إلى قائمة خاصة، توفر أجود أنواع الأطعمة والحلويات والمشروبات، مع إمكانية إعداد أطباق طازجة حسب الطلب، وتقديمها بما ينسجم وذوق الشخص، وبالوقت الذي يحدده.

والجدير ذكره، أن هناك صالات سينما في دبي بتقنية البعد الرابع، لتجربة سينمائية أكثر إبهاراً، حيث تزجّ بالمشاهدين في خضمّ الأحداث، والاستمتاع بالمطر والضباب والرياح والمياه والبرق، بل وببعض الروائح أثناء المشاهدة.

كما توفر دبي، إمكانية مشاهدة الأفلام تحت النجوم في الهواء الطلق، بدلاً من الصالات المغلقة، وذلك فوق أسطح بعض المنتجعات، وبالمجان، مع خدمات المقاعد المريحة والمأكولات الطازجة.

وجبات حسب الطلب

تفوق

ولمعرفة حرص دبي الكبير على التفوق والريادة، فإنه لا بد من مقارنة ما تقدمه صالات دبي السينمائية الفاخرة، مع الصالات الأخرى الفارهة حول العالم، وهنا تكمن المفاجأة، فما قد لا يعرفه كثيرون، أن مفهوم الدلال في بعض الصالات السينمائية في دول أخرى، يقتصر على تقديم خدمات محدودة، مثل منح الزبون عند وصوله زجاجة ماء وبطانية ونعالاً خفيفة، بينما تقدم صالات أخرى مشروباً مجانياً لمرة واحدة، وجهازاً صغيراً لضبط التحكم بالمقعد فقط.

وليس هذا وحسب، بل إن هناك صالات سينمائية مصنفة ضمن الأفضل على مواقع الإنترنت، لكونها توفر الخصوصية فقط، وذلك عبر إمكانية مشاهدة الفيلم في غرفة خاصة، دون تقديم أي خدمات أخرى. في حين توفر صالات أخرى، إمكانية مشاهدة الفيلم بوضعية الاستلقاء على سرير، مع خيارات أطعمة محددة، يتم إعدادها وتحضريها بشكل مسبق، ما يؤكد أنها غير طازجة.

والمثير أن بعض الصالات السينمائية التي توفر خيار الدرجة الذهبية، هي بالحقيقة لا تقدم أي خدمات مُدهشة، لأنها ترى أن أبرز ما يميزها، المساحة الكبيرة والفضاء الداخلي الكبير.

تجربة

للباحثين عن تجربة فاخرة واستثنائية، فإن دبي توفر أيضاً خيار مشاهدة أحدث إصدارات الأفلام السينمائية في أحد مسابح منتجعاتها الفارهة، مع توفير المناشف، ولما لذ وطاب من المأكولات والمشروبات والفشار.