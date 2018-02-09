ولي عهد الشارقة يشهد انطلاق «أضواء الشارقة 2018»

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، ليلة أول من أمس، انطلاق فعاليات مهرجان أضواء الشارقة 2018، والذي تنظمه هيئة الإنماء التجاري والسياحي، للعام الثامن على التوالي، وذلك في الساحة الخارجية لدارة الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في المدينة الجامعية.

وتفضل سموه، بعد نهاية حفل الافتتاح، بإطلاق المهرجان على مستوى المدينة الجامعية، حيث ازدانت كافة مرافقها من الجامعات والكليات وأكاديمية العلوم الشرطية.. وغيرها، باللوحات الضوئية البديعة التي أظهرت جمال إبداع التصميم العمراني الذي تتميز به الإمارة.

وتسلم سموه هدية تذكارية من خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، بمناسبة تشريف سموه لحفل إطلاق فعاليات هذا العام.

وجاءت عروض افتتاح المهرجان، والذي تستمر فعالياته حتى 17 الجاري وتنظم في 18 موقعاً داخل وخارج مدينة الشارقة، مبهرة ومبتكرة، وسط حضور كبير، إذ رسمت لوحاتٍ ضوئية جميلة استخدمت فيها أحدث التقنيات المتطورة ومزجت بين الضوء والموسيقى، وعبّرت عن هوية الإمارة عبر تجسيد هندسة مبانيها المعمارية لتشكيل أعمال فنية رائعة، كما تنوعت لوحات العرض ما بين التاريخ والأصالة، والمعاصرة والحداثة، مقدمةً تاريخ الإمارة العريق، مع لوحاتٍ نادرة للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وذلك بمناسبة عام زايد.

ويُشكّل المهرجان، الذي تتوزع عروضه في مدن الإمارة، دعوةً إلى تشجيع الحوار بين الثقافات، خاصةً وأنه يستضيف فنانين عالميين من مختلف دول العالم، حيث يحتضن هذا العام 24 فناناً من 10 دولٍ مختلفة لتقديم أجمل العروض الضوئية، بإشراف المخرج الفرنسي ماتيو فيلكس.

وشكر خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة في كلمته، سمو ولي العهد نائب حاكم الشارقة لتشريف سموه حفل إطلاق المهرجان، والذي يجيء ضمن برامج وأهداف الهيئة لإبراز هوية الإمارة وإلقاء الضوء على موروثها الثقافي والتراثي والمعماري وتعزيز مكانتها على خارطة السياحة العالمية.

وقال: إن الإمارة نجحت على مدى الأعوام السبعة الماضية في تنظيمه على مستوى عالمي، وأصبح يضاهي المهرجانات التي تستضيفها كبرى العواصم العالمية منذ عشرات السنين. واستقطب المهرجان في العام الماضي أكثر من 700 ألف شخص، وتابعه عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من مليوني شخص حول العالم. وأضاف: إن الهيئة عملت خلال السنوات السبع الماضية على تطوير المهرجان وتنويع فعالياته لتحقيق أهدافه كي يتسق ومكانة الشارقة.

حضر افتتاح المهرجان إلى جانب سمو ولي العهد نائب حاكم الشارقة كل من: الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، والدكتور طارق بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية، وعلي إبراهيم المري رئيس دارة الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وعدد من كبار المسؤولين في دوائر ومؤسسات حكومة الشارقة والمدينة الجامعية ورعاة المهرجان.

سلطان بن محمد بن سلطان خلال إطاق فعاليات المهرجان | من المصدر

تنوع

تضم قائمة مواقع تنظيم المهرجان: دارة الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، جادة حرم المدينة الجامعية في الشارقة، قاعة المدينة الجامعية، أكاديمية العلوم الشرطية، بحيرة خالد، مسجد النور، واحة النخيل، دار القضاء، منطقة قلب الشارقة، حصن الشارقة، المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، مسجد عمار بن ياسر بالذيد، مسجد الشيخ راشد بن أحمد القاسمي في دبا الحصن، دائرة التخطيط والمساحة بخورفكان، المجلس البلدي لمدينة خورفكان، المجلس البلدي لمدينة كلباء، دائرة الموارد البشرية بكلباء، بلدية منطقة الحمرية للمرة الأولى.

المكتب الإعلامي يدعم فعاليات المهرجان

يقدم المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة دعماً إعلامياً لفعاليات الدورة الثامنة من مهرجان أضواء الشارقة. وتأتي رعاية المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة للمهرجان، تجسيداً لرؤية المكتب الإعلامي، التي تحرص على تعزيز مكانة الشارقة سياحياً وفنياً بين الأوساط العالمية، إلى جانب التأكيد على أهمية التعاون والتواصل المستمر بين مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية في الإمارة.

ويقدم المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، كراع لفعاليات المهرجان، دعماً إعلامياً من خلال تفعيل الشراكة الإعلامية مع الجهات والمؤسسات الإعلامية الخارجية لاستقطاب الإعلاميين من مختلف أنحاء العالم ونقل صورة الشارقة الثقافية والفنية إلى العالم من خلال توفير تغطية إعلامية كاملة وشاملة لفعاليات مهرجان أضواء الشارقة، إلى جانب تسخير كافة قنوات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة لتغطية ونقل فعاليات المهرجان، إلى جانب الدعم الإعلامي الشامل من موقع الشارقة 24.