جزيرة خلابة للنساء فقط

هل خطر لك يوما أن تكون هناك جزيرة خلابة خاصة مقصورة على النساء؟ أجل صحيح. فقد ذكرت صحيفة " نيو يورك بوست" إن جزيرة" سوبر شي آيلاند"، الوجهة الوحيدة التي تركز على صحة المرأة، ستفتح قريبا قبالة سواحل فنلندا، وتدعو الضيوف من السيدات إلى حجز أيام أو أسابيع طبعاً بلا رجال.

وقد خطرت الفكرة لمؤسستها، المستشارة السابقة "كريستينا روث"، بعد قيامها بعدة رحلات استجماميه في "أشرام" في كالاباساس، في كاليفورنيا، ومنتجع ماليبو رانش القريب.

واختارت" روث" فنلندا بعد أن أحبت الناس المحليين. وعلى الرغم من غلبة الطابع الانثوي على المنتجع، إلا أن "روث " تصر على أنها ليست كارهة للرجال. مبدية انفتاحها على فكرة إطلاق منتجع "سوبر شي" خاص بالرجال في المستقبل.

وحتى الآن، فإن جميع رواد" سوبر شي" هم من الدائرة المحيطة بـ" روث". لكن بمجرد افتتاح المنتجع للجمهور في يوليو، كما قالت، فإنها ستختار الأشخاص المهتمين على طريقة" سوهو هاوس، الأمر الذي يتطلب من الأعضاء الحاليين تزكية مقدمي الطلبات. وسيتم تحديد أسعار الدخول في وقت لاحق.