نهيان بن زايد يشهد حفل افتتاح مهرجان «الجنادرية»

المصدر:
  • Ⅶالرياض - وام
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■ خادم الحرمين الشريفين ونهيان بن زايد أثناء إحدى فقرات الحفل

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شارك سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، في حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية»، في دورته الـ32 الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس.

وكان سموه وصل إلى الرياض في وقت سابق، حيث استقبله بمطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.

وتشارك دولة الإمارات في دورة هذا العام بجناح كبير يسلط الضوء على جانب مهم وحيوي من تاريخها، مع التركيز على جوانب مختلفة من الحياة التراثية الغنية للدولة. ووفد يضم 145 شخصاً يمثلون عدداً من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وتتضمن 40 فعالية ونشاطاً متنوعاً بين تراثي وثقافي وترويجي تفاعلي وجماهيري.

يذكر أن الهند هي ضيف شرف مهرجان الجنادرية لهذا العام، لما تمثله من مكانة وثقل حضاري وثقافي وإنساني ومعرفي.

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