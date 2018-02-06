شاهد.. أول محجبة في «ذا فويس فرنسا» تذهل لجنة التحكيم بأغنية «يا إلهي»

خطفت الطالبة السورية الفرنسية، منال، ألباب وأنفاس لجنة التحكيم والجمهور على السواء في حلقة مساء السبت، بعد أن غنت للسلام، مناشدة الله وصادحة بصوتها الملائكي باللغة العربية "يا إلهي".

وفي التفاصيل، وأثناء الجولة الثانية من مرحلة "الصوت وبس"، اعتلت الطالبة في إحدى الجامعات الفرنسية، منال، خشبة المسرح بوجهها الفاتن، وحجابها "العصري"، وبدأت بأغنية "هلليلويا" الشهيرة للمغني ليونارد كوهين. فكانت "اللفة" الأولى من قبل أحد أعضاء اللجنة، ومن ثم تابعت منال أغنيتها بأنشودة باللغة العربية عنوان "يا إلهي".

وعلى الرغم من أن أعضاء اللجنة لم يفهموا طبعاً الكلمات إلا أنهم أبهروا بصوتها الساحر، فكانت "التفافة" رباعية منهم جميعاً.

وفيما منال تحاول استيعاب تلك الصدمة الإيجابية، وسط تصفيق الجمهور الذي تفاعل معها، وضعت أمام خيار اختيار أحد أعضاء اللجنة للانضمام إلى فريقه، فما كان منها بعد حيرة وتأثر إلا أن اختارت المغني "ميكا" اللبناني الأصل.

يذكر أن منال كان أعربت في فيديو تعريفي بها ضمن البرنامج أنها تعشق الموسيقى، وأنها لطالما كانت تدرك أنها ولدت لذلك، لكنها أرادت أن تثبت عبر اشتراكها في برنامج "ذي فويس" لعائلتها مدى حبها للأنغام.