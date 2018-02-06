35 عرضاً مونودرامياً وموسيقياً في «الفجيرة الدولي للفنون»

أعلنت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، عن انطلاق فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الفجيرة الدولي للفنون، برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبدعم من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وبتوجيهات سموّ الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، بمشاركة 13 عرضاً مونودرامياً، و22 عرضاً موسيقياً وغنائياً، من دول عربية وأجنبية، واستضافة أكثر من 300 فنان عربي، و70 فناناً عالمياً، و100 إعلامي، وذلك خلال الفترة من 24 فبراير ولغاية 5 مارس 2018، بمشاركة عربية ودولية واسعة، وسيتضمن عرض الافتتاح، حفلاً فنياً ضخماً، سيقام مساءً على شاطئ الفجيرة.

الأصالة

وأكد الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، رئيس اللجنة العليا للمهرجان، أهمية الاحتفاء بالفنون الراقية، بوصفها جزءاً أساسياً من عوامل تشكيل الأمم المتقدمة، مشيراً إلى أن مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، استطاع أن يجمع فنون العرض من كافة أنحاء العالم، لتحقيق مفهوم تعدد الثقافات وتنوع الفنون الإنسانية.

موضحاً أن المهرجان تم تصميمه على النحو الذي يقدم فيه باقة من الفنون الراقية، التي ترسخ الأصالة وتمزج بين ثقافات الشعوب، ويقوم بإبرازها ضمن معايير تعكس أثر المنجز الإبداعي الفني، بما يمثله من قيمة فنية عالية، ومكانة استثنائية في ركب الحضارة العالمي.

وتسهم في تطوير مهارات الأجيال الشابة من أصحاب المواهب الفنية والكفاءات، وأشار إلى أن المهرجان ، سيخصص عدداً من فعالياته الفنية، لإحياء ذكرى المغفور له، الشيخ زايد، رحمه الله، في عام زايد، والاحتفال بقيمه الإنسانية، وذلك عبر برنامج فني خاص.

تنوع

وقال محمد سعيد الضنحاني نائب رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، المشرف العام على المهرجان، انه سيتم تقديم سلسلة من العروض الفنية والمسرحية والموسيقية والتشكيلية والأدائية القادمة من مختلف قارات العالم، بتقديم 13 عرضاً مونودرامياً عربياً وعالمياً، و22 عرضاً موسيقياً وغنائياً من 19 دولة عربية وأجنبية.

حيث يحيي الفنانون محمد عساف، وفايز السعيد، وفيصل الجاسم، وحميد العبدولي، حفلات غنائية خاصة، كما سيضم المهرجان، حفلات موسيقية وغنائية من الفلبين والهند وساحل العاج وأذربيجان وكازاخستان وأرمينيا والبحرين والكويت، ومشاركة 9 فرق إماراتية للفنون الشعبية، فيما سيشهد الكورنيش البحري في الفجيرة، كرنفالاً خاصاً.

مشاركون

وأوضح الضنحاني أن المهرجان سيستضيف عدداً كبيراً من نجوم التمثيل والغناء والفنون الأدائية، حيث سيحل أكثر من 300 نجم عربي من 18 دولة عربية، ضيفاً على المهرجان، فيما يبلغ عدد الضيوف الأجانب نحو 70 ضيفاً من 36 دولة، وأن عرض الافتتاح، سيتضمن مجموعة من القصائد الوطنية لسمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، والدكتور محمد عبد الله سعيد الحمودي.

وإضافة إلى الندوات التطبيقية المصاحبة للعروض المونودرامية والندوة الفكرية، ينظم المهرجان عدداً من الفعاليات المصاحبة، فيحتضن اجتماع المجلس العربي للهيئة الدولية للمسرح، والاجتماع التشاوري للمجلس التنفيذي للهيئة الدولية للمسرح، على هامش الاحتفال بسبعينية الهيئة الدولية للمسرح ITI يونيسكو، كما يشهد المهرجان، احتفالية مرور 70 عاماً على إنشاء الهيئة الدولية للمسرح.

إضافة إلى إطلاق النسخة العربية من موقع الهيئة الدولية للمسرح ITI يونيسكو.

موسيقى

يحل عازف العود العراقي، نصير شمة، ضيفاً على المهرجان في حفل خاص، وتحيي فرقة «الأخوين شحادة» اللبنانية، حفلاً غنائياً، فيما يقدم المهرجان لجمهوره أوركسترا ماري، التي تعتبر أول فرقة سيمفونية نسائية على المستوى العربي، وتضم نحو 60 عازفة و40 مغنية من فئات عمرية مختلفة.