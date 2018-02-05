شكت والدته من ألم المرض .. فذبحها

شكوى والدته المتكررة من المرض دفعت شابا مصريا لارتكاب واحدة من أبشع صور العقوق وأغربها، حين قام بذبح أمه وطعنها عدة مرات بعدما شكت له من ألم مرضها، وحسب وسائل إعلام مصرية ظلت والدة المتهم (56 عاما)، تشكو له من ألم في قدمها فطالبها بتناول الدواء وعندما أخبرته أنها لا تستطيع تخلص منها.

ووفقا لموقع مصراوي، قادت التحريات إلى أن المتهم يدعى وليد ويبلغ من العمر 25 سنة، عاطل تخلص من والدته، لأنه يعاني ضغطًا نفسيًّا تحت تأثير مخدر الأستروكس الذي يتعاطاه منذ فترة.

وألقت الشرطة القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.