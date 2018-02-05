6.6 مليارات دولار حصيلة مزادات كريستيز في 2017

أعلنت كريستيز أمس نتائج أعمالها لسنة 2017، وقالت دار المزادات العالمية العريقة إن حصيلة مزاداتها الإجمالية ارتفعت بنسبة 26٪ خلال عام 2017 وبلغت 5.1 مليارات جنيه إسترليني (6.6 مليارات دولار أميركي، بزيادة قدرها 21٪)، وقد تصدَّرت لوحة ليوناردو دافنشي «سالفاتور مندي» (مخلّص العالم) مزاداتها للعام المنصرم، بعد أن حطّمت كل الأرقام القياسية العالمية، وبيعت في شهر نوفمبر الفائت في نيويورك مقابل 450.3 مليون دولار أميركي (342.2 مليون جنيه إسترليني). وهذا الطرح المتزايد لروائع الفن الحديث والمعاصر قابله اهتمام متنامٍ من كبار المقتنين في العالم مع ارتفاع مبيعات مزادات كريستيز العالمية بنسبة 38٪، حيث بلغت 4.5 مليارات جنيه إسترليني (5.9 مليارات دولار، بزيادة قدرها 33٪).

وارتفعت مبيعات مزاداتها في الأميركتين بنسبة 68٪، وبلغت 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.2 مليارات دولار أميركي، بزيادة قدرها 62٪)، فيما بلغت حصيلة مزاداتها في آسيا 582.9 مليون جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 11٪ (754.9 مليون دولار أميركي، بزيادة قدرها 7٪)، وفي منطقة أوروبا والشرق الأوسط 1.5 مليار جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 16٪ (مليارا دولار أميركي، بزيادة قدرها 11٪).

نمو

وتصدّرت مبيعات المزادات نمو أعمال كريستيز، حيث بلغت حصيلتها 4.5 مليارات جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 38٪ (5.9 مليار دولار أميركي، بزيادة قدرها 33٪)، فيما بلغت حصيلة المزادات عبر الإنترنت 55.9 مليون جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 12٪ (72.4 مليون دولار أميركي، بزيادة قدرها 8٪)، وهو ما يعكس اهتماماً متنامياً في أوساط المقتنين للمشاركة في مزادات كريستيز المعقودة عبر الإنترنت خلال عام 2017. وارتفعت مبيعات الأعمال الفنية التي تزيد قيمتها على مليون جنيه إسترليني للمشترين الجدد بنسبة 40٪، مع بعض الأعمال التي حققت أكثر من 10 ملايين جنيه استرليني، إذ ازداد عددها من 26 عملاً في 2016 إلى 65 عملاً في 2017.

وجمعت المزادات الخاصة ما مجموعه 472.2 جنيه إسترليني، بتراجع قدره 32٪ (611.8 مليون دولار أميركي، بتراجع قدره 35٪). وعلى نحو موازٍ، ارتفع معدّل البيع إلى 81٪ مقارنة بنسبة 78٪ في عام 2016، ويُردّ ذلك إلى التركيز على جودة الأعمال المعروضة والتقديرات العادلة. وشكّل المشترون الجدد نسبة 31٪ من جميع المشتركين وارتفع إنفاق المشترين الجدد بنسبة 26٪. وبقيت المزادات المعقودة عبر الإنترنت الأكثر اجتذاباً للمشترين الجدد (37٪).