وجبات من الفنون المعاصرة في السعديات

يرتبط اسم منارة السعديات في أبوظبي، منذ افتتاحها في العام 2009 بالفن والثقافة، إذ استضافت الكثير من الفعاليات الكبرى، واحتفظت أروقتها لفترة من الزمن بالعديد من القطع الفنية الثمينة، ومن هذا المنطلق حرص القائمون على إدارتها بأن يكون كل ما يحيط بها فنياً، وافتتح أخيراً فرعاً من مطعم «لارته» الإيطالي، الذي حرص على تقديم الفن لزواره كما يقدم لهم وجبات الطعام.

منحوتات معاصرة

الفن المعاصر يتدلى من سقف «لارته» في الممر الواصل بين قاعات منارة السعديات، والمطعم، حيث علقت الكراسي المختلفة التصميم، بألوانها الصريحة التي تمنحها إشراقاً وجاذبية، تتناسب مع موجودات المكان مثل النوافذ التي تمتد من الأرض وحتى السقف، مما يسمح لضوء الشمس أن يدخل بقوة إلى المكان ويمنحه الإضاءة الطبيعية، وهو ما يُمكن الزائر من اكتشاف جمالية الأعمال المعروضة من منحوتات ولوحات تعكس روح الفن المعاصر، فاللون الأحمر الذي يطغى على منحوتة بعنوان «ولد وحشياً» والتي تمثل غوريلا عملاقة، يبين بأن الفنان ريتشارد أورلينسكي يتحرك بمساحات من الحرية التي يمنحه إياه الفن، ليستخدم الأحمر بدلاً عن لون الغوريلا الأصلي، فالعمل الذي يبلغ ارتفاعه 230 سم، تم تركيبه بالتعاون مع معرض «نوفوس غاليري» يعكس ميل الفنان أورلينسكي لتنفيذ مجسمات خاصة بالحيوانات، لكن على طريقته الخاصة، التي يستخدم فيها ألواناً ومواد مختلفة، مثل منحوتة «ربطة النمر» التي شكل فيها النمر بطريقة مفرغة واستخدم في تنفيذها «الستانلستيل» الفضي، على عرض وصل إلى 140 سم.

فعاليات

في «لارته» حيث تحتل اللوحات التجريدية جزءاً من مساحة الجدران، يمكن الجلوس في «ركن قراءة» الذي يضم مجموعة من الكتب المختلفة المواضيع وبلغات عدة.

أما الفسحة الخارجية للمطعم فتضم مسرحاً وحديقةً كبيرة، وسط المساحات الخضراء والزوايا الهادئة، مما يوفر مكاناً مثالياً لجلسات «اليوغا والرياضات التأملية» والتي من المقرر أن يتم تنظيمها بشكل دوري خلال أشهر الشتاء، وإلى جانب هذا سيتم تنظيم عدد من المعارض الفنية وورش العمل والفعاليات العامة، بشكل موسمي.

موسيقى ارتجالية

قالت شارلوت سارازين، المديرة الإدارية لمطعم لارته بمنارة السعديات: تشكل المساحات الداخلية والخارجية في «لارته» وجهة مثالية لإحياء ليالي الموسيقى الارتجالية «ميوزك جام» والعروض الحية للفرق الموسيقية أيام الأربعاء، فيما يشكل المرج العشبي الأخضر خياراً للعائلات التي تنشد التلذذ بالمأكولات.