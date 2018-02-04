إليسا تطمئن جمهورها: أصبحت أحسن وتعاطفكم ساعدني

حرصت المغنية اللبنانية إليسا، على توجيه كلمة شكر لكل من حاول الاطمئنان على صحتها، بعد تعرضها للإغماء، أول من أمس الجمعة، أثناء إحيائها حفلاً غنائياً في القرية العالمية في دبي، وغردت إليسا، عبر حسابها الشخصي على موقع «تويتر»: «شكراً لكل زملائي الفنانين وأصدقائي، الذين قاموا بالتغريد من أجلي»، وتابعت: «تعاطفكم ساعدني على التعافي، وشعرت بتحسن وأنا أقرأ تعليقاتكم، وهي تعني لي الكثير، أحبكم جميعاً».

وأفادت إدارة القرية العالمية بأنه تم تقديم الدعم الصحي اللازم للفنانة إليسا فور سقوطها في حالة إغماء على المسرح بعد مرور ساعة و10 دقائق من بدء حفلها الغنائي، بحضور عشرات الآلاف من الجمهور من محبيها وقبل انتهاء الحفل بنصف ساعة تقريباً، وأن حالتها الصحية لم تستدع نقلها إلى المستشفى، حيث أفاقت وتحدثت مع الحضور في غضون دقائق معدودة، وطلبت إعادتها للفندق.

وأشارت إدارة القرية العالمية أن التقرير الصحي للفنانة إليسا أوضح أن الإغماء بسبب الإرهاق والتعب وارتفاع طفيف في ضغط الدم.

كمــا أكد فريــق عمــل الفنانــة إليسا أنــها سجـــلت ساعــات طويلــة قبل الحفل لصالح برنامج تلفزيوني وأنه قد يكون أحد الأسباب خاصة أن علامات الإرهاق كانت واضحة على وجهها والتي حاولت إخفاءها بالتجاوب مع الجمهور، فيما قام عدد من النجوم بالدعاء لها بالشفاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من ناحية أخرى شهد حفل إليسا على مسرح القرية العالمية حضور عشرات الآلاف من الزوار من محبيها، الذين توافدوا على القرية العالميــة وحجــزوا أماكنهم أمام المسرح ساعات طويلة في انتظــار بــدء الحفل الساعة التاسعة.

كما أبدى الحضور قلقهم بعد مشاهدتهم سقوطــها على المسرح وتوافد العشرات خلف المسرح طالبين الاطمئنان عليها ورؤيتــها، فيما قام فريق العمل باصطحابــها إلى الفندق وقدمت الفنانــة إليســا عــدداً من أشهر الأغاني بدأتها بأغنية «أهلا بأعز الحبايــب» خلال الحــفل منــها «ما في»،، و«غمضــت عينــي» وأغنيــة «عايشـــالك أحلــى سنيــن» وعدداً آخر من أغانيها المشهورة.

وعبرت إدارة القرية العالمية عن أسفها الشديد وتمنياتها بالشفاء للفنانة، مؤكدة أنها بعد الاطمئنان على صحتها قدمت اعتذاراً للجمهور، وتم تقديم كل البرامج المعتادة لجمهور القرية العالمية.

من ناحية أخرى تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو سقوط الفنانة إليسا وحملها من قبل الحراس الشخصيين لها، بعد أن حاولت التماسك، ونقلها إلى غرفتها خلف مسرح القرية العالمية.