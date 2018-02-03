خيوط ومسامير تُحيك رسائل حب للإمارات بلمسة فنان

بِخِفَّةِ فراشة، وحرفية مبدع يمتلك رؤية فنية خاصة، نجح الفنان الحرفي الفلسطيني نهار بهيج المقيم في السعودية، في تحويل مشاعره إلى لوحات من طراز فريد، أبطالها مسامير وخيوط تعانقت لتُحيك رسائل حب للإمارات وحكامها، الذين ألهموا الكثير من الفنانين برؤاهم المتفردة، فتربعوا على عرش الكثير من الأعمال الفنية الساحرة.

«البيان» تواصلت مع نهار بهيج، الذي وصف لوحاته التي أبدعها لحكام الإمارات برسائل حب، ليؤكد بأن الإمارات نجحت بفكر حكامها في أن تصبح وجهةً سياحية وفنية من الدرجة الأولى، لافتاً إلى أن دعمها المتواصل للفن والفنانين جعلها منصة إلهام لا مثيل لها، حتى بات حلمه الأكبر افتتاح معرضه الخاص فيها.

محمد بن راشد بريشة نهار بهيج | البيان

تخوف وإتقان

وبدأ نهار بهيج مشواره في الفن منذ عام 2014، ومن خلال دراسته للهندسة المعمارية، سخَّر حرفيته في التعامل مع الخامات المختلفة كالمسامير والخشب والحديد والفلين في خدمة فنه، وقال: في أول لوحةٍ لي، كنتُ متخوفاً بعض الشيء، ولكن كلما كنتُ أطرق مسماراً أجد الصورة تتضح ملامحها أكثر، حتى لاقت لوحاتي إعجاب من حولي، وهو ما دفعني للاستمرار في هذا المشوار، لأصل إلى درجة الإتقان والاحتراف.

.. ولوحة لحمدان بن محمد | البيان

صعوبات

وعن صعوبات هذا النوع من الفن، قال نهار: أعتمد اللون الأسود فقط، ولا أستخدم القلم الرصاص، وهو ما يزيد المهمة صعوبة، كما أن اللوحة الواحدة تحتاج إلى جهد بدني كبير، ودقة بالغة في طرق المسامير واختيار مواقعها، إلى جانب الصعوبة الكبرى المتمثلة في ضيق المساحات بين المسامير، والحذر الذي يجب أن يرافق كل لوحة حتى تكتمل.

مقاس

ويعتمد نهار بهيج مقاساً واحداً للوحاته هو 80 سم /‏ 100 سم، مشيراً إلى أن معدل عدد المسامير في اللوحة الواحدة يصل إلى 1000 مسمار.

نهار بهيج: لا أستخدم قلم الرصاص وهو ما يزيد المهمة صعوبة

رقم قياسي

يطمح نهار بهيج لتحقيق الرقــــم القياسي في هذا الفن من خلال تقديم لوحة عملاقة تضم مجموعة مبانٍ مستوحـــاة مــن معــالم الإمارات كبــرج خليفة وبرج العرب، ومعبراً عن حلمــه في افتتاح معرض خاص في دبي، بعــد أن شارك في عدة معارض سابقــة في الرياض.