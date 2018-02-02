اتفاقية تعاون بين «محمد بن راشد للمعرفة» و«بلدية عجمان»

تحت رعاية الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان نظَّم مركز عجمان التابع للدائرة بعجمان الجلسة الأولى بعنوان «قوة المعرفة» ودشنت الدورة الرابعة لجائزة بنك المعرفة، كما وقَّعت اتفاقية تعاون مشترك مع مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وذلك بحضور كل من جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وعبد الرحمن النعيمي مدير دائرة البلدية والتخطيط، وسعيد المطروشي الأمين العام لمجلس تنفيذي عجمان، وعدد من كبار المسؤولين بالدائرة، كما أبرمت الدائرة اتفاقية تعاون مشترك تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، فيما يتعلق بالمعرفة والمسرعات.

توثيق المعرفة

جمال بن حويرب المدير التنفيذي للمؤسسة، أعرب عن عمق شكره وامتنانه للشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة، على الدعوة إلى المشاركة في هذه الجلسة، معرباً عن إعجابه بما تشهده إمارة عجمان من تطوُّر نوعي حضاري ومعرفي في المجالات كافَّة.

واستعرض مسيرة تأسيس الاتحاد عام 1971، حين كان عدد الخريجين من الجامعات لا يزيد على 47 خريجاً، في حين أنَّ الجامعات حول العالم تستقبل الآن الآلاف من أبناء الإمارات المقبلين على العلم والمعرفة، لافتاً إلى أنَّ مفاهيم المعرفة وتطبيقاتها تعدُّ من أبرز المهارات الأساسية التي تتبناها الإمارات.

وأكَّد بن حويرب حرص قيادة الإمارات منذ تأسيسها على نشر المعرفة بين أفراد المجتمع بدايةً من اهتمام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان حريصاً على عقد الاجتماعات مع كافة أقطاب الدولة قبل التأسيس للاتحاد، لنشر العلم والمعرفة.

قوة المعرفة

وتحدث حول مفهوم قوة المعرفة من خلال شرح أنواع المعرفة الرئيسة، مثل المعرفة الضمنية والمعرفة الظاهرية من خلال تلقي العلم والمعرفة بالمدارس والجامعات والتدريب الأكاديمي، لكن المعرفة الضمنية تختصر بالخبرات والمكتسبات المعرفية التي يحصل عليها الفرد نتاج تجارب الحياة والخوض في مجالاتها العلمية والعملية.

وعلى هامش جلسة قوة المعرفة أطلق عبد الرحمن محمد النعيمي، المدير العام لدائرة البلدية والتخطيط بعجمان، جائزة بنك المعرفة في دورتها الرابعة، حيث استعرضت نورة النعيمي رئيسة قسم المعرفة بالدائرة مسيرة الجائزة.

بنود

نصَّت الاتفاقية على العديد من الشروط والبنود الواجب تطبيقها والالتزام بها، وتضم 13 بنداً حول تبادل المعرفة بين الطرفين عن طريق عقد ورش عمل وندوات ومحاضرات تعود بالنفع على المجتمع وموظفي الدوائر الحكومية تطبيقاً لاستراتيجية حكومة الإمارات 2021 واستراتيجية إمارة عجمان 2021، على أن يتم تزويد وتغذية مكتبة عجمان الرقمية بالكتب والإصدارات المهمة في كافة القطاعات، بهدف تعزيز أهمية القراءة لبناء ثقافة الإنسان وتنفيذ المبادرات المشتركة في مجال المعرفة، والاستفادة من البحوث والدراسات العلمية

كما أكدت الاتفاقية المبرمة بين الطرفين أهمية بحث فرص دعم وتمويل أنشطة كلا الطرفين، ذات الطبيعة غير الربحية المتعلقة بالتطوير المؤسسي، والاستفادة من الموارد المعرفية.

المؤسسة والملتقى الثقافي في الكويت يقيمان ورشة لكتابة الرواية

نظمت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بالتعاون مع الملتقى الثقافي في الكويت ورشة عمل لكتابة الرواية، وذلك ضمن برنامج دبي الدولي للكتابة، الذي يأتي مواكبةً لأهدافها الرامية إلى تشجيع ورعاية وتبني المواهب العربية الشابة الواعدة، خارج دولة الإمارات، وفي مختلف أقطار الوطن العربي، وتحديداً ما يخص جيل المبدعين في مجال كتابة القصة القصيرة والرواية.حضر افتتاح الورشة في مقر رابطة الأدباء الكويتيين كلٌّ من رحمة الزعابي، سفير الدولة لدى دولة الكويت وجمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسَّسة.