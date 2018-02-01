ترفع دعوى خلع ضد زوجها لأنه .. ينام مبكراً

أقامت سيدة مصرية دعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، في القاهرة، بسبب نومه مبكرًا.

ونقل موقع البوابة نيوز عن الزوجة قولها في دعواها: تزوجته منذ عام بطريقة تقليدية ولكن بعد الزواج اكتشفت أنه روتيني وممل، لا يفعل إلا واجباته العادية، فهو يذهب لعمله ويعود ليجلس مع أصدقائه بعض الوقت ثم يذهب إلى المنزل ليتناول طعامه ثم ينام ليكرر ذلك اليوم الروتيني مجددًا دون أن تغيير.

وأضافت: "طلبت منه كثيرا أن يسهر معي بأي مكان، لكنه يرفض مبررا ذلك أنه لا يقوى على السهر حتى يتمكن من الذهاب إلى عمله في الصباح الباكر، توسلت إليه أن يسهر في المنزل ويشاهدوا فيلمًا معًا، أو للحديث حول أي شيء، ولكن إذا دقت الساعة التاسعة راح يغط في نومٍ عميق".

وتابعت: "تحملته لمدة عام لم أشعر خلاله بأي لحظة ممتعة معه، وبعدما تأكدت أنه سيظل على هذا الوضع "روتيني وممل وبينام بدري" طلبت الخلع.