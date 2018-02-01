ترفع دعوى خلع ضد زوجها لأنه .. ينام مبكراً

التاريخ:
طباعة Email

أقامت سيدة مصرية دعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، في القاهرة، بسبب نومه مبكرًا.

ونقل موقع البوابة نيوز عن الزوجة قولها في دعواها: تزوجته منذ عام بطريقة تقليدية ولكن بعد الزواج اكتشفت أنه روتيني وممل، لا يفعل إلا واجباته العادية، فهو يذهب لعمله ويعود ليجلس مع أصدقائه بعض الوقت ثم يذهب إلى المنزل ليتناول طعامه ثم ينام ليكرر ذلك اليوم الروتيني مجددًا دون أن تغيير.

وأضافت: "طلبت منه كثيرا أن يسهر معي بأي مكان، لكنه يرفض مبررا ذلك أنه لا يقوى على السهر حتى يتمكن من الذهاب إلى عمله في الصباح الباكر، توسلت إليه أن يسهر في المنزل ويشاهدوا فيلمًا معًا، أو للحديث حول أي شيء، ولكن إذا دقت الساعة التاسعة راح يغط في نومٍ عميق".

وتابعت: "تحملته لمدة عام لم أشعر خلاله بأي لحظة ممتعة معه، وبعدما تأكدت أنه سيظل على هذا الوضع "روتيني وممل وبينام بدري" طلبت الخلع.

 

كلمات دالة:
طباعة Email

مواد ذات علاقة

  • الصورة: بعد 3 أيام من الزفاف.. مصرية تخلع زوجها

    بعد 3 أيام من الزفاف.. مصرية تخلع زوجها

    أقامت زوجة مصرية أول دعوى خُلع خلال عام 2015 بمحكمة الأسرة بالجيزة في مصر؛ بسبب سوء معاملة زوجها لها؛ على خلفية زعمه أنها نظرت إلى صديقه بطريقة

  • الصورة: تخلع زوجها لأنه لم يقل لها أحبك

    تخلع زوجها لأنه لم يقل لها أحبك

    قبلت محكمة الأسرة في مصر دعوى خلع قدمتها زوجة ضد زوجها أكدت فيها أنها لا تستطيع البقاء معه تحت سقف بيت واحد ، معللة ذلك بسبب أنه لا يقول لها كلمة “بحبك”.

  • الصورة: خليجية تخلع زوجها بسبب شكله

    خليجية تخلع زوجها بسبب شكله

    في واقعة غريبة من نوعها، نظر أحد القضاة بمحاكم محافظة القنفذة السعودية، شكوى لزوجة سعودية تقدمت بطلب خلع من زوجها بسبب "قُبح خِلقته".

  • الصورة: تخلع زوجها لرائحة قدميه!

    تخلع زوجها لرائحة قدميه!

    مع نهاية كل يوم، يغلق القضاة دفاتر قضاياهم ما بين تأجيل أو حكم أو البراءة، ولكن تبقى جدران المحاكم شاهدة على عدد من القضايا التي فردت لها الصحف مساحة واسعة من الاهتمام،

  • الصورة: مصرية تخلع زوجها لأنه أصلع!!

    مصرية تخلع زوجها لأنه أصلع!!

    قضت محكمة الأسرة بمصر الجديدة بالقاهرة، في دعوى غريبة أقامتها إحدى الزوجات، بالخلع لتعرضها لضرر من إصابة زوجها بـ"الصلع" وشعورها بالحرج منه أمام أصدقائها.

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon