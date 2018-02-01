حقيقة الكرة النارية التي سقطت على الأرض

رصد مواطنون كرة نارية غامضة فوق بيرو، يوم السبت 27 يناير، واتضح فيما بعد أنها جزء من قمر اصطناعي قديم سقط على الأرض.

وذكرت تقارير موقع La Nacion، أن القوات الجوية سارعت إلى التحري عن مصدر النيران، بعد اكتشاف الجسم الكروي من قبل السكان المحليين، بالقرب من Larancahuani في منطقة يونو بمحاذاة الحدود البوليفية.

ونشر سلاح الجو (FAP) صور الحطام لوقف أي نظريات متعلقة بالأجسام الغريبة.

وقال القائد بيدرو بالزا، من مركز FAP: "وفقا للتحليل الأولي، قد يكون الجسم خزان وقود قمر اصطناعي قديم متوقف عن العمل، وهو معروف عادة باسم الخردة الفضائية". إلا أن المسؤولين لا يعرفون من يملك القمر الاصطناعي.

ويبلغ قطر الجسم الكروي المعدني حوالي مترين. وتحول إلى كتلة نارية نتيجة الاحتكاك بالغلاف الجوي الأرضي.

وحذرت الشرطة الناس من محاولة لمسه خوفا من أن يكون مشعا، وفقا لتقارير Gestion.